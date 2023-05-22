Російські добровольці на Бєлгородщині, у Шевченківського комітету новий голова.Головне за 22 травня

Легіон «Свобода Росії» та «Російський добровольчий корпус» проводять операцію на території Бєлгородської області для створення «смуги безпеки»

Російські добровольці зайшли на Бєлгородщину, легіон «Свобода Росії» заявив про «звільнення» села в Бєлгородській області, Зеленський призначив нового голову Шевченківського комітету, Череватий розповів про ситуацію у Бахмуті. Ці та інші події 22 травня ми зібрали у добірку, щоб ви були в курсі головних новин.

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Російські добровольці зайшли на Бєлгородщину. Що наразі відомо

Сьогодні, 22 травня, у Бєлгородській області пролунали вибухи, а згодом з'явилась інформація про прихід на територію області російських добровольців. У Головному управлінні розвідки України розповіли, що на території РФ проводиться операція для «створення смуги» безпеки виключно за участі громадян Росії.

Легіон «Свобода Росії» заявив про «звільнення» села в Бєлгородській області

Легіон «Свобода Росії» 22 травня заявив, що разом із «Російським добровольчим корпусом» вони «повністю звільнили» населений пункт Козинка в Бєлгородській області. Про це йдеться у Telegram-каналі легіону.«Мешканці прикордонних регіонів! Залишайтеся вдома, не чиніть опір і не бійтеся: ми вам не вороги. На відміну від путінських зомбі, ми не чіпаємо цивільних і не використовуємо їх у своїх цілях. Свобода вже близько», – пише легіон.

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Україна з інтересом спостерігає: Банкова прокоментувала події на Бєлгороді

Україна з інтересом спостерігає за тим, що сьогодні відбувається у російському Бєлгороді, де «Російський добровольчий корпус» влаштував справжній переполох, але безпосереднього відношення до подій не має. Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter. За його словами, у Росії «танки продають у будь-якому військовоторгу», а підпільні партизанські загони складаються з громадян РФ.

Зеленський призначив нового голову Шевченківського комітету

Президент України Володимир Зеленський підписав указ №288/2023 щодо призначення нових членів Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка. «Призначити Нищука Євгена Миколайовича головою Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка, увільнивши від виконання обов’язків голови названого Комітету Ю.Макарова», – йдеться в повідомленні. Згідно з указом, Нищук має подати пропозиції щодо нового персонального складу Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка.

Тренування українських пілотів на літаках F-16 вже почалося – Боррель

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель повідомив, що тренування українських військових на винищувачах F-16 вже почалося. Про це він сказав журналістам перед засіданням Ради міністрів закордонних справ ЄС, яке відбувається у Брюсселі.

Олександр Алфьоров: Треба відкинути комплекси і записати в Конституції «Україна – Русь»

Чим гірше у російської армії йдуть справи на фронті, тим з більшою завзятістю та розлюченістю працює російська пропаганда. Той відірваний від реальності мікросвіт, що існував у мізках кремлівських правителів ще до повномасштабної війни, все більше розширюється і набуває нових химерних форм. Це й «богообраність миролюбного російського народу», проти якого через заздрощі «раптом ополчився увесь світ», і його велика, хоча часом невдячна, місія зі «звільнення» знедолених та пригноблених, і відновлення «історичної правди» через маніпулятивні праці на кшталт нещодавно виданої монографії про історію України на російський лад. Поки вони не роблять погоди, але у випадку із таким ворогом, як Росія, розслаблятися не можна.

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ПВК «Вагнер» близька до знищення, а ЗСУ просуваються: Череватий розповів про ситуацію у Бахмуті

Українські військові поступово витісняють сили противника на Бахмутському напрямку. За добу їм удалося просунутися на 200-400 мм. У той же час військова компанія «Вагнер» близька до повного знищення. Про це повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телеканалу Freedдом. За його словами, росіяни продовжують спроби повної окупації Бахмута, оскільки для них це є пріоритетною метою. Наразі ворог хоче захопити те місце, де українські підрозділи тримають оборону, – південно-західну частину міста.

Нагадаємо, триває 453-тя доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Російський агресор не відмовляється від своїх намірів щодо повної окупації України. Ворог цинічно продовжує застосовувати тактику терору. Цієї доби Російська Федерація завдала чергового масованого ракетного та авіаційного удару по об’єктах цивільної та критичної інфраструктури України. Загалом, протягом доби, противник завдав 21 ракетного удару, по містам Дніпро, Запоріжжя та населених пунктах Харківщини із застосуванням чотирьох крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555 (знищено нашими захисниками), 5 крилатих ракет Х-22, 2 балістичних ракет «Іскандер-М» та п'ять зенітних керованих ракет С-300 та 4 інших (тип встановлюється). Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.