Чи є корупція у лікарнях? Глава столичної медицини звернулася до киян

Якщо лікарі вимагають у пацієнтів гроші за лікування, то пацієнту мають звернутися до керівника медзакладу, НСЗУ або в правоохоронні органи

«Людина не повинна платити, якщо лікарні вже отримали гроші»

Людина не повинна платити за те, за що лікарні вже отримали гроші від Національної служби здоров'я України. Це – корупція. В інтерв'ю «Главкому» керівниця Департаменту охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації Валентина Гінзбург розповіла про права пацієнта на безоплатні медичні послуги, гарантовані державою.

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«Практично кожна друга інформація, яка виходить від Департаменту охорони здоров'я на загал сьогодні, стосується прав пацієнта на безоплатні медичні послуги, гарантовані державою. Ми наразі робимо все можливе, щоб через засоби масової інформації, офіційні ресурси Департаменту та КМДА, соцмережі донести цю інформацію. Людина не повинна платити за те, за що лікарні вже отримали гроші від НСЗУ. Це – справді корупція, злочин», – розповіла Гінзбург.

Зараз кожний медичний заклад є комунальним підприємством, окремою юридичною особою. І за все, що в ньому відбувається, персонально відповідає керівник.

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«Звертаюся до киян: якщо у вас вимагають гроші за лікування – зверніться до керівника закладу. У разі, якщо він не вирішить проблему, – в НСЗУ або повідомте на гарячу лінію Департаменту. До того ж маєте повне право написати заяву у правоохоронні органи», – наголосила посадовиця.

Якщо керівник медзакладу організував роботу таким чином, щоб пацієнт в тому числі безпосередньо в закладі міг дізнаватися, на які послуги та медикаменти має гарантоване право, не було б зайвих спокус, і про корупцію йшлося б рідше. Все має бути максимально прозоро, зазначила Гінзбург.

«Якщо місто дає медзакладам штучні кришталики, ендопротези, видайте їх людям безплатно, а не видавайте чеки пацієнтам, або не скеровуйте їх до приватних закладів, бо там вам подякують. Корупція це про те, як не брати з пацієнтів гроші за послугу, яку вам вже оплатила держава. Як використовувати дороговартісне обладнання на повну силу його можливостей для безоплатної послуги, а не так, що в одному закладі безкоштовно на денситометрі обстежено 200 осіб, а в іншому за той же час 10», – розповіла керівниця Департаменту охорони здоров’я.

Доброчесність має бути філософією кожного керівника, лікаря. Це коли всі зобов’язання, які директор бере на себе під час конкурсу на заняття посади, виконуються.

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Наразі за програмою «Доступні ліки» можна отримати препарати від серцево-судинних та цереброваскулярних захворювань; діабету ІІ типу; інсуліни та аналоги; ліки для профілактики інсультів та інфарктів; від розладів психіки та поведінки; епілепсії; для лікування бронхіальної астми; нецукрового діабету; хвороби Паркінсона; хронічних хвороб нижніх дихальних шляхів. Також за постановою уряду від 27 грудня 2022 року. №1464 з лютого до 31 грудня 2023 року реімбурсації підлягають препарати для осіб у посттрансплантаційному періоді. А з серпня до 31 грудня 2023 року – препарати для амбулаторного лікування паліативних хворих та медичні вироби для визначення рівня глюкози в крові.

Нагадаємо, що нещодавно в Україні вперше імплантували протез прямо в кістку. Пацієнтом став ветеран російсько-української війни, капітан ЗСУ, 56-річний Ігор Крупнов. Через шість тижнів після остеоінтеграційного протезування пацієнти можуть вільно ходити, тож це зробить прорив у реабілітації поранених військових.