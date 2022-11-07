Одне із міст України може отримати нову назву. У Раді зареєстровано постанову

На сьогодні в місті проживає близько 55 тисяч людей

Жителі Новоград-Волинського ініціювали повернення місту його історичної назви

Місто Новоград-Волинський Житомирської області можуть перейменувати на Звягель. Відповідний проєкт постанови № 8179 вже зареєстрований на сайті парламенту.

Із поданням про перейменування міста до Верховної Ради звернулася Житомирська обласна рада.

«Відповідно до матеріалів, наданих Житомирською обласною радою, вказаний населений пункт вперше згадується в письмовій згадці ХІІІ ст. як «Возвягель», пізніше з ХV ст. місто носило назву «Звягель». У 1793 році після другого розділу Речі Посполитої населений пункт перейшов під управління Російської імперії та був перейменований на місто «Новоград-Волинський», – йдеться в пояснювальній записці.

Зазначається, що перейменування міста підтримали більшість його жителів, які взяли участь у громадських слуханнях, і погоджене Новоград-Волинською міською та Житомирською обласною радами.

«Комітет Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування підтримує подання Житомирської обласної ради щодо перейменування міста Новоград-Волинський Новоград-Волинського району Житомирської області на місто Звягель», – зазначають у парламенті.

Додамо, що місто Новоград-Волинський є адміністративним центром Новоград-Волинського району і Новоград-Волинської міської територіальної громади. На сьогодні в місті проживає близько 55 тисяч людей.

Нагадаємо, Київська міська рада на засіданні 9 вересня змінила назви 38 вулиць і двох площ у столиці. Проспект Героїв Сталінграда тепер називається «проспект Володимира Івасюка».