Капці, прядка, інтер'єр. Соцмережі висміяли нове фото Коломойського

Українці не забарилися з реакцією на обшуки олігарха

Користувачі соцмереж активно обговорюють обшук у олігарха Ігоря Коломойського.

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Лиш за годину українці опублікували десятки мемів зі світлиною Коломойського та дотепними підписами.

Обшук у Коломойського пов'язаний із його махінаціями щодо нафтових компаній фото з відкритих джерел

«Кофе идешь пить?»,

«Він шо в сауні живе?»,

«Коли не попив кави»,

«Зато які капці!»,

«Коли гості приїхали без попередження»,

«10-річний ти чекаєш поки мама поміняє постіль, бо вже простирадло не згинається»,

«То ж якийсь звичайний пересічний громадянин у своїй звичайній сільській хаті зі звичайного дерева...»,

«Веретено хоч лишіть, ізвєргі»,

«Ти, коли пряв усю ніч, а мама сказала переробляти…»,

«Дивлячись на фото, можна зробити висновок, що людина у спортивному костюмі займається виготовленням пряжи. Ручна робота, хенд мейд. Дорого коштує»

Про обшук у Коломойського з'явилося й чимало дописів. Так, деякі користувачі навіть провели паралелі з обшуком у Богуслаєва та звернули увагу на стиль домівок багатіїв.

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Також жартують із іронією та сарказмом: правоохоронні органи завітали просто на каву.

Популярність олігарха у соцмережах зростає щохвилини, а його світлина облетіла всю мережу.

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Нагадаємо, триває розслідування про махінації в «Укртатнафті» та «Укрнафті»: правоохоронці проводять обшук в олігарха Коломойського.

Як відомо, у листопаді українська влада оголосила про націоналізацію низки підприємств, які забезпечуватимуть нагальні потреби ЗСУ і інші аспекти сектору оборони. До переліку увійшла і компанія «Укрнафта», співвласником якої є олігарх Ігор Коломойський.

Пізніше «Укрнафта» заявила про блокування свого центрального офісу озброєними людьми, а на Кременчуцькому НПЗ, емітентом якого є «Укрнафта», СБУ провела обшуки.

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Зазначимо також, що у вересні детективи НАБУ провели обшуки у Коломойського у справі заволодіння майном і коштами «Укрнафти» на майже 13 млрд грн у цінах 2015 року. Крім того, у публічній площині з'явилася інформація про позбавлення бізнесмена українського громадянства. Офіційно це наразі не підтверджено.