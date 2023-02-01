Капці, прядка, інтер'єр. Соцмережі висміяли нове фото Коломойського
Українці не забарилися з реакцією на обшуки олігарха
Користувачі соцмереж активно обговорюють обшук у олігарха Ігоря Коломойського.
Лиш за годину українці опублікували десятки мемів зі світлиною Коломойського та дотепними підписами.
- «Кофе идешь пить?»,
- «Він шо в сауні живе?»,
- «Коли не попив кави»,
- «Зато які капці!»,
- «Коли гості приїхали без попередження»,
- «10-річний ти чекаєш поки мама поміняє постіль, бо вже простирадло не згинається»,
- «То ж якийсь звичайний пересічний громадянин у своїй звичайній сільській хаті зі звичайного дерева...»,
- «Веретено хоч лишіть, ізвєргі»,
- «Ти, коли пряв усю ніч, а мама сказала переробляти…»,
- «Дивлячись на фото, можна зробити висновок, що людина у спортивному костюмі займається виготовленням пряжи. Ручна робота, хенд мейд. Дорого коштує»
Про обшук у Коломойського з'явилося й чимало дописів. Так, деякі користувачі навіть провели паралелі з обшуком у Богуслаєва та звернули увагу на стиль домівок багатіїв.
Також жартують із іронією та сарказмом: правоохоронні органи завітали просто на каву.
Популярність олігарха у соцмережах зростає щохвилини, а його світлина облетіла всю мережу.
Нагадаємо, триває розслідування про махінації в «Укртатнафті» та «Укрнафті»: правоохоронці проводять обшук в олігарха Коломойського.
Як відомо, у листопаді українська влада оголосила про націоналізацію низки підприємств, які забезпечуватимуть нагальні потреби ЗСУ і інші аспекти сектору оборони. До переліку увійшла і компанія «Укрнафта», співвласником якої є олігарх Ігор Коломойський.
Пізніше «Укрнафта» заявила про блокування свого центрального офісу озброєними людьми, а на Кременчуцькому НПЗ, емітентом якого є «Укрнафта», СБУ провела обшуки.
Зазначимо також, що у вересні детективи НАБУ провели обшуки у Коломойського у справі заволодіння майном і коштами «Укрнафти» на майже 13 млрд грн у цінах 2015 року. Крім того, у публічній площині з'явилася інформація про позбавлення бізнесмена українського громадянства. Офіційно це наразі не підтверджено.
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