Експосадовця Генпрокуратури Суса засуджено до дев’яти років колонії

Судді застосували спеціальну конфіскацію до низки майна Суса, яке не зачитували через великий обсяг

Сьогодні, 31 січня, Вищий антикорупційний суд призначив дев’ять років позбавлення волі колишньому заступнику начальника Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Дмитру Сусу за заволодіння майном. Про це стало відомо із засідання суду.

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«Дмитра Суса визнати винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 3 статті 191, ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191 ККУ», – оголосив рішення головуючий суддя Маркіян Галабала.

ВАКС призначив Сусу покарання за сукупністю злочинів у вигляді 9 років позбавлення волі з позбавленням обіймати посади в судах, правоохоронних органах та адвокатурі строком н 3 роки з конфіскацією всього належного йому майна. Також обвинуваченого позбавили класного чину старший радник юстиції.

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Крім того, судді застосували спеціальну конфіскацію до низки майна Суса, яке не зачитували через великий обсяг.

Вирок винесла колегія суддів у складі: головуючий Маркіян Галабала, суддів Віктор Ногачевський та Віталій Крикливий. Рішення не набуло чинності і може бути оскаржене протягом 30 днів до Апеляційної палати ВАКС.

За версією обвинувачення, ГПУ розслідувалася справа про нелегальний гральний бізнес. 16 січня 2016 року під час обшуку в ресторані «Цар» і готелі «Дружба» Сус знайшов і вилучив 9025 доларів і 192 660 грн. У подальшому вказані грошові кошти колишній слідчий нібито привласнив. Також, за версією НАБУ, Сусом були присвоєні 8600 грн, які вилучили 20 січня 2016 року за результатами обшуку на вул. Володимирській.

Вже 15 квітня 2016 року під час обшуку в ресторані на вул. Набережно-Печерська дорога, 5 обвинувачений начебто заволодів накопичувачем на жорстких магнітних дисках і відеореєстратором Hikvision, який пізніше використав у себе в кабінеті.

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Приблизно 20 лютого 2016 року слідчими ГПУ, серед яких був Сус, проведений обшук у Білій Церкві, де вилучені гральні автомати, меблі та інші речі за місцем розташування нелегального грального закладу. Будь-які відомості про обшуки в матеріалах справи, в межах якої велися слідчі дії, відсутні.

30 жовтня 2016 року в Києві за допомогою невстановленої фізичної особи Сус за $10 тис. нібито продав ігрові автомати, столи для покеру та рулеток, барні стільці, металеву статую жінки та інші речі, раніше вилучені на обшуках у Білій Церкві. Сама справа передана до Головного слідчого управління ДФС без речових доказів.