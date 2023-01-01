Головна Київ Новини
search button user button menu button

Киянин, який запускав салюти на Подолі, може провести п’ять років за ґратами

Надія Карбунар
glavcom.ua
Киянин, який запускав салюти на Подолі, може провести п’ять років за ґратами
47-річного киянина затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України
фото: kyiv.npu.gov.ua

Чоловік знехтував забороною використання піротехнічних виробів під час дії воєнного стану

Поліція Києва затримала чоловіка, який у новорічну ніч запускав салюти на Подолі. Попри неодноразові попередження правоохоронців, місцевий мешканець знехтував забороною використання піротехнічних виробів під час дії воєнного стану. Тепер йому загрожує до п’яти років обмеження волі. Про це повідомляє департамент комунікацій поліції Києва.

«Близько опівночі до столичної поліції надійшло декілька повідомлень від громадян про те, що у Подільському районі невідомі запускають салюти. Відповідне відео із феєрверками поширилось також у багатьох телеграм-каналах. Правоохоронці зареєстрували звернення та негайно розпочали пошуки причетних осіб», – ідеться у повідомленні.

Киянин, який запускав салюти на Подолі, може провести п’ять років за ґратами фото 1

У результаті поліцейські встановили, що феєрверки запускались у житловому дворі на вулиці Костянтинівській. З місця події слідчі вилучили використану пускову установку. Під час проведення оперативно-розшукових заходів правоохоронці за силової підтримки бійців полку № 1 встановили ймовірного підозрюваного та провели у його квартирі невідкладний обшук.

Киянин, який запускав салюти на Подолі, може провести п’ять років за ґратами фото 2

Під час слідчих дій правоохоронці виявили та вилучили кришку від використаного феєрверку. 47-річного киянина затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

 

Киянин, який запускав салюти на Подолі, може провести п’ять років за ґратами фото 3

Поліцейські Подільського управління поліції розпочали кримінальне провадження за ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство. Фігуранту загрожує обмеження волі на строк до п'яти років.

Нагадуємо, через війну в Україні заборонили використовувати чи продавати феєрверки та інші піротехнічні засоби. До повномасштабного вторгнення подібної заборони прагнули домогтись активісти та частина містян, адже гучні вибухи лякають і травмують тварин.

До слова, відповідальність за використання та продаж фейєрверків передбачена і в Кодексі України про адміністративні правопорушення, і в Кримінальному кодексі. Поліція попередила про покарання за салюти у новорічну ніч.

Читайте також: Які заборони діятимуть під час новорічних і різдвяних свят: роз'яснення КМДА
Теги: обшук відео

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Від салюту в Москві згоріли навіть кремлівські пропагандисти
Путін святкує масове знищення російських військових феєрверком
11 вересня, 2022, 10:19
Законопроєкт про заборону феєрверків ухвалено у першому читанні
Заборона феєрверків та салютів: парламент підтримав законопроєкт
16 серпня, 2022, 15:20
Через війну в Україні заборонили використовувати чи продавати феєрверки та інші піротехнічні засоби
Влада каратиме жителів Тернопільщини за використання та продаж феєрверків
Вчора, 2022, 17:39

Новини

Киянин, який запускав салюти на Подолі, може провести п’ять років за ґратами
Киянин, який запускав салюти на Подолі, може провести п’ять років за ґратами
Через ракетні удари окупантів постраждали корпуси університету Шевченка в Києві (фото)
Через ракетні удари окупантів постраждали корпуси університету Шевченка в Києві (фото)
Нічна атака на Київ. Влада повідомила подробиці обстрілів
Нічна атака на Київ. Влада повідомила подробиці обстрілів
На коліях метро у Києві виявили уламки ракети
На коліях метро у Києві виявили уламки ракети
Скільки ППО знищила ворожих «Шахедів» над Києвом – дані міської адміністрації
Скільки ППО знищила ворожих «Шахедів» над Києвом – дані міської адміністрації
Кличко зустрічає Новий рік з українськими воїнами у Бахмуті (відео)
Кличко зустрічає Новий рік з українськими воїнами у Бахмуті (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
54K
Головне за ніч: новорічний терор рашистів та святковий прогноз Буданова
45K
Новий рік у РФ. Соцмережі пишуть про «бавовну» у багатьох російських містах
24K
Новорічний терор окупантів: Залужний повідомив, скільки ракет вдалося збити
21K
Поліцейські знайшли на спортивному майданчику уламки російського дрона із цинічним написом
21K
У столиці в новорічну ніч повітряна тривога тривала більше чотирьох годин
17K
Кличко підтвердив вибухи у Києві

Новини

ЗСУ ліквідували понад 300 окупантів під Каховкою та на Запоріжжі – Генштаб
Вчора, 2022, 07:06
Російська еліта з жахом спостерігає за діями Путіна – The Washington Post
30 грудня, 2022, 14:43
Обстріли Сумщини: зафіксовано майже 100 прильотів
30 грудня, 2022, 11:46
Олланд про Мінські домовленості: дали час зміцнити українську армію і стримували окупацію Донбасу
30 грудня, 2022, 11:28
ЗСУ знищили ракетний комплекс і склад боєприпасів окупантів – Генштаб
30 грудня, 2022, 07:10
Київ під обстрілами «дронів-камікадзе»: жителі чують звуки вибухів (відео)
30 грудня, 2022, 02:38

Прес-релізи

Фонд держмайна оголосив перші орендні аукціони на 2023 рік. Стартові ціни від 15 грн
Фонд держмайна оголосив перші орендні аукціони на 2023 рік. Стартові ціни від 15 грн
28 грудня, 18:20
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту