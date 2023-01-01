Киянин, який запускав салюти на Подолі, може провести п’ять років за ґратами

Чоловік знехтував забороною використання піротехнічних виробів під час дії воєнного стану

Поліція Києва затримала чоловіка, який у новорічну ніч запускав салюти на Подолі. Попри неодноразові попередження правоохоронців, місцевий мешканець знехтував забороною використання піротехнічних виробів під час дії воєнного стану. Тепер йому загрожує до п’яти років обмеження волі. Про це повідомляє департамент комунікацій поліції Києва.

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«Близько опівночі до столичної поліції надійшло декілька повідомлень від громадян про те, що у Подільському районі невідомі запускають салюти. Відповідне відео із феєрверками поширилось також у багатьох телеграм-каналах. Правоохоронці зареєстрували звернення та негайно розпочали пошуки причетних осіб», – ідеться у повідомленні.

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У результаті поліцейські встановили, що феєрверки запускались у житловому дворі на вулиці Костянтинівській. З місця події слідчі вилучили використану пускову установку. Під час проведення оперативно-розшукових заходів правоохоронці за силової підтримки бійців полку № 1 встановили ймовірного підозрюваного та провели у його квартирі невідкладний обшук.

Під час слідчих дій правоохоронці виявили та вилучили кришку від використаного феєрверку. 47-річного киянина затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Поліцейські Подільського управління поліції розпочали кримінальне провадження за ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство. Фігуранту загрожує обмеження волі на строк до п'яти років.

Нагадуємо, через війну в Україні заборонили використовувати чи продавати феєрверки та інші піротехнічні засоби. До повномасштабного вторгнення подібної заборони прагнули домогтись активісти та частина містян, адже гучні вибухи лякають і травмують тварин.

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До слова, відповідальність за використання та продаж фейєрверків передбачена і в Кодексі України про адміністративні правопорушення, і в Кримінальному кодексі. Поліція попередила про покарання за салюти у новорічну ніч.