Очільник Міненерго отримав 11,8 млн грн доходу від депозитів у держбанку

Юрій Вітренко отримав 11,8 млн грн відсотків від депозитів у держбанку

У 2020 році в.о. міністр енергетики мав у «Ощадбанку» 12 рахунків

В.о. міністра енергетики Юрій Вітренко задекларував 11,754 мільйонів гривень відсотків банківських вкладів, нарахованих в «Ощадбанку».

Про це йдеться у повідомленні про суттєві зміни у майновому стані в.о. міністра в реєстрі декларацій.

У декларації Вітренко повідомив про отримані 10 березня 2021-го доходи в 11 754 943 грн відсотків.

Відзначимо, що згідно з декларацією, в 2019 році Вітренко мав в «Ощадбанку» 12 рахунків. При цьому на частині з них кошти зберігаються в іноземній валюті.

Нагадаємо, син Наталії Вітренко, колишній виконавчий директор НАК «Нафтогаз України», а нині виконувач обов’язків міністра енергетики Юрій Вітренко в грудні 2020 року одержав 170 млн грн премії від державної компанії НАК «Нафтогаз» за отримання НАК прибутку від перемоги в Стокгольмському арбітражі.

Вітренко записала півгодинне відео на захист свого сина. За її словами, проти Юрія Вітренка «збунтувалися всі олігархи», його намагаються зробити «цапом-відбувайлом».

Вітренко обурилася, що її 44-річного сина залишили без дев'ятимільйонної премії, прописаної в контракті, не продовжили з ним контракт, а також прибрали з наглядової ради Укрнафти.

Раніше Вітренко, кандидатуру якого хочуть втретє винести на посаду міністра енергетики і віце-прем’єр-міністра, анонсував масштабні плани щодо газової політики.

Також стало відомо, що Вітренко планує ліквідувати «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» – єдине в державі підприємство,що переробляє уранову руду, а його працівникам рекомендує їхати на заробітки до Польщі.

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