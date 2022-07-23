Очільник МЗС Литви повідомив, що допоможе Україні швидко закінчити війну

Ландсбергіс: «Угода про розблокування Одеси була б неможливою без Himars»

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс назвав завдяки чому війна в Україні може закінчитися раніше. Він вважає, що бойові дії можуть припинитися швидше, якщо надати Києву більше важкого озброєння. Про це Ландсбергіс написав на своїй сторінці у Twitter.

За cловами очільника МЗС, навіть розблокування торгівельного судноплавства в Чорному морі відбулося зокрема через військову допомогу Україні.

«Угода про розблокування Одеси (одеських портів, – Ред.) була б неможливою без Himars . Зараз абсолютно ясно, що війна закінчиться раніше, якщо ми швидше озброїмо Україну», – написав Ландсбергіс.

Нагадаємо, до Києва приїхала перша леді Литви. Як повідомлялося, Міністерство оборони Литви передасть найближчим часом Україні додаткові бронетранспортери M113 і M577, а також боєприпаси.

Нагадаємо, триває 150-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються вести наступ на Краматорському та Бахмутському напрямках, але безуспішно.