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  4. Очільник МЗС Литви повідомив, що допоможе Україні швидко закінчити війну
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    Політика

    Очільник МЗС Литви повідомив, що допоможе Україні швидко закінчити війну

    Очільник МЗС Литви повідомив, що допоможе Україні швидко закінчити війну
    фото з відкритих джерел

    Ландсбергіс: «Угода про розблокування Одеси була б неможливою без Himars»

    Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс назвав завдяки чому війна в Україні може закінчитися раніше. Він вважає, що бойові дії можуть припинитися швидше, якщо надати Києву більше важкого озброєння. Про це Ландсбергіс написав на своїй сторінці у Twitter.

    За cловами очільника МЗС, навіть розблокування торгівельного судноплавства в Чорному морі відбулося зокрема через військову допомогу Україні.

    «Угода про розблокування Одеси (одеських портів, – Ред.) була б неможливою без Himars . Зараз абсолютно ясно, що війна закінчиться раніше, якщо ми швидше озброїмо Україну», – написав Ландсбергіс.

    Нагадаємо, до Києва приїхала перша леді Литви. Як повідомлялося, Міністерство оборони Литви передасть найближчим часом Україні додаткові бронетранспортери M113 і M577, а також боєприпаси.

    Нагадаємо, триває 150-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються вести наступ на Краматорському та Бахмутському напрямках, але безуспішно.

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    Теги: МЗС росія окупанти війна Литва Україна боєприпаси озброєння окупація #stoprussia
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    Очільник МЗС Литви повідомив, що допоможе Україні швидко закінчити війну