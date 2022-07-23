Чи буде експорт зерна після обстрілу Одеси: відповідь Мінінфраструктури

Кубраков: «Ми не довіряємо Росії, але довіряємо своїм партнерам та союзникам»

Незважаючи на сьогоднішній ракетний удар по Одеському порту, Україна продовжить підготовку до запуску експорту аграрної продукції через Чорне море. Про це повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

За його словами, сьогоднішній ракетний удар в черговий раз показав світу справжні наміри Росії. Саме тому українська сторона підписувала угоду про «зерновий коридор» з ООН і Туреччиною, а не безпосередньо з Росією.

«Ми не довіряємо Росії, але довіряємо своїм партнерам та союзникам, саме тому Ініціатива про безпечне транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів була підписана з ООН та Туреччиною, а не з Росією…В останні місяці ракетні удари по об'єктах інфраструктури стали другою, а іноді навіть першою ціллю ворога. Кожен день десятки ракет направляються на залізницю, мости, нафтосховища, порти. Це не зупиняє нашу роботу і наш опір», –зазначив він і додав, що залізничники, автодорожники і портовики працюють щодня в умовах військової агресії.

Кубраков також додав, що незважаючи на удар, триває технічна підготовка до запуску експорту аграрної продукції з українських портів.

Нагадаємо, речник командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що російські загарбники атакували Одеський морський порт і влучили саме туди, де зберігалось зерно.

Нагадаємо, сьогодні, 23 липня, Росія завдала ракетного удару по одеському порту. Пізніше стало відомо, що торговий порт Одеси був обстріляний ракетами «Калібр».

Додамо, українська сторона учора, 22 липня, підписала з Туреччиною та Організацією Об’єднаних Націй угоду, яка включає зобов'язання сторін щодо безпечного функціонування експортних маршрутів у Чорному морі. Такий ж документ підписали Туреччина, ООН та Росія.

Документ має назву «Ініціатива щодо безпечного транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів». Україна при цьому, не підписувала жодних документів із Росією. Угода не передбачає послаблення санкцій по відношенню до Росії. А також жодного транспортного супроводу російськими кораблями українських суден.

Контроль за портами «Одеса», «Чорноморськ» і «Южний» повністю був і залишається за українською стороною. Перебування у цих портах жодних інших суден, окрім тих, які мають забезпечувати експорт зерна та пов’язаних з ним харчових продуктів і добрив не передбачається.



