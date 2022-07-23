  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
  4. До Києва приїхала перша леді Литви (фото)
рус
    Політика

    До Києва приїхала перша леді Литви (фото)

    Діана Науседа прибула поїздом до Києва - До Києва приїхала перша леді Литви (фото)
    Діана Науседа прибула поїздом до Києва
    фото: Twitter президента Литви

    Діана Науседа візьме участь у Другому саміті перших леді та джентльменів

    Дружина литовського президента Гітанаса Науседи Діана приїхала до України. Про це повідомила литовська сторона на Twitter-сторінці президента Литви.

    «Серце світу сьогодні б’ється в Україні. Українські герої зробили нас усіх трішки українцями», – зазначив Гітанас Науседа.

    Офіційний український Telegram-канал Ukraine Now пояснив мету візиту першої леді Литви.

    Діана Науседа візьме участь у Другому саміті перших леді та джентльменів, на якому обговорюватимуть майбутнє України та усього світу у контексті повоєнної відбудови нашої країни.

    Нагадаємо, сам президент Литви Гітанас Науседа побував у Києві ще у першій половині квітня, разом із естонським, латвійським та польським колегами.

    Читайте також: Віцепрем’єрка Ольга Стефанішина про наслідки Єрмак-скандалу та день, коли Україна вступить до ЄС

    Теги: росія окупанти Київ війна Литва Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    До Києва приїхала перша леді Литви (фото)