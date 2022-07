До Києва приїхала перша леді Литви (фото)

Дружина литовського президента Гітанаса Науседи Діана приїхала до України. Про це повідомила литовська сторона на Twitter-сторінці президента Литви.

«Серце світу сьогодні б’ється в Україні. Українські герої зробили нас усіх трішки українцями», – зазначив Гітанас Науседа.

First Lady of Lithuania, my wife Diana, has arrived in Kyiv. The world's heart today beats in . Ukrainian heroes have made us all a bit Ukrainian. We must stand with as here the decisive struggle for freedom and independence of us all goes on. pic.twitter.com/0BuGwL9ApQ