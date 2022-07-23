До Києва приїхала перша леді Литви (фото)
Діана Науседа візьме участь у Другому саміті перших леді та джентльменів
Дружина литовського президента Гітанаса Науседи Діана приїхала до України. Про це повідомила литовська сторона на Twitter-сторінці президента Литви.
«Серце світу сьогодні б’ється в Україні. Українські герої зробили нас усіх трішки українцями», – зазначив Гітанас Науседа.
First Lady of Lithuania, my wife Diana, has arrived in Kyiv. The world's heart today beats in . Ukrainian heroes have made us all a bit Ukrainian. We must stand with as here the decisive struggle for freedom and independence of us all goes on. pic.twitter.com/0BuGwL9ApQ— Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) July 23, 2022
Офіційний український Telegram-канал Ukraine Now пояснив мету візиту першої леді Литви.
Діана Науседа візьме участь у Другому саміті перших леді та джентльменів, на якому обговорюватимуть майбутнє України та усього світу у контексті повоєнної відбудови нашої країни.
Нагадаємо, сам президент Литви Гітанас Науседа побував у Києві ще у першій половині квітня, разом із естонським, латвійським та польським колегами.
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