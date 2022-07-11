Путін залучає Лукашенка до порятунку транзиту на Калінінград

Литва сьогодні заборонила транзит бетону та деревини

Російський диктатор Володимир Путін обговорив зі своїм союзником, самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком питання транзиту до Калінінграда. Про це повідомляє близький до пресслужби Лукашенка Telegram-канал.

Зазначається, що диктатори обговорили ситуацію на пострадянському просторі та перебіг війни Росії з Україною. Крім цього, вони порушили питання експорту російських енергоносіїв до європейських країн.

Раніше Лукашенко заявив, що у Москви та Мінська достатньо сил і засобів для того, щоб доставити вантажі до Калінінграда. За його словами, вирішити питання транзиту можна «без будь-яких воєн та напруг».

Раніше повідомлялося, що уряд Литви розширив обмеження на транзит товарів через свою територію в Калінінградську область РФ.

Нагадаємо, про обмеження залізничного транзиту вантажів через Литву до Калінінградської області заявив 17 червня губернатор цього російського регіону Антон Аліханов. Транзит підсанкційних товарів литовською територією припинився у ніч з 17 на 18 червня.

У МЗС Литви пояснили, що заборона на транзит продукції зі сталі та чорних металів між основною територією Росією та Калінінградською областю РФ через Литву запроваджена в рамках виконання санкцій ЄС.

Секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев прибув до Калінінграда. Там соратник Путіна запланував провести нараду з національної безпеки на північному заході Росії.

Голова українського МЗС Дмитро Кулеба наголосив, що у блокуванні транзиту до Калінінградської області винна тільки Росія – зараз вона пожинає наслідки свого вторгнення в Україну.

Захарова назвала дії Литви «ворожими» та описала відносини між республікою та Росією фразою «зараз вже не до розмов».

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