Макрон намагається налагодити стосунки між Україною та США

Макрон переконаний, що Сполучені Штати не можуть дистанціюватися від України

Еммануель Макрон вважає, що політика підтримки Києва відповідає дипломатичним і військовим традиціям США, а відмова від неї негативно вплине на їхню геополітичну позицію.

Президент Франції Еммануель Макрон намагається відновити діалог між Києвом і Вашингтоном після напруженого обміну між Володимиром Зеленським і Дональдом Трампом у Білому домі. Французький лідер вважає, що дистанціювання США від України не відповідає їхнім інтересам. Про це повідомляє «Главком» із посиланням La Tribune Dimanche.

Макрон назвав прес-конференцію після зустрічі двох президентів «сюрреалістичним моментом», проте наголосив, що це не є підставою для розриву відносин.

«Окрім емоцій, потрібно повернутися до спокою, поваги та усвідомлення важливості ситуації, щоб знайти конкретні рішення», – заявив Макрон.

Французький президент також повідомив, що взяв на себе місію залагодження суперечностей між Трампом і Зеленським. 1 березня він провів телефонні переговори з обома лідерами, наголосивши, що такі питання слід обговорювати у конфіденційному форматі, а не на публіці.

За даними видання, під час розмови Зеленський висловив готовність відновити діалог зі США, зокрема щодо контракту на видобуток корисних копалин, який мав бути підписаний у Вашингтоні.

Макрон переконаний, що Сполучені Штати не можуть дистанціюватися від України. Він наголосив, що політика підтримки Києва відповідає дипломатичним і військовим традиціям США, а відмова від неї негативно вплине на їхню геополітичну позицію.

«Підписання перемир’я без безпекових гарантій для України підірве авторитет США як стримувальної сили у світі», – заявив Макрон.

Макрон також наголосив, що Росія становить екзистенційну загрозу для Європи, адже Кремль не зупиниться на Україні, а може поширити агресію на Молдову та країни ЄС.

Попри виклики, французький лідер вірить у можливість досягнення справедливого та тривалого миру. Він також підтвердив, що разом із прем'єром Великої Британії Кіром Стармером розглядає ідею розгортання європейських сил, які б забезпечили безпекові гарантії для України.

Нагадаємо, у пʼятницю, 28 лютого, у Вашингтоні відбулась зустріч президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського. Як відомо, Зеленський прибув для підписання угоди щодо корисних копалин. Однак, під час зустрічі розгорілася справжня суперечка. Під час відповідей на питання журналістів Трампа і Зеленського, віцепрезидент США Джей Ді Венс втрутився у розмову після слів Зеленського про необхідність надати Україні гарантії безпеки та активно включити Україну до переговорного процесу.

Зауважимо, після жорсткої суперечки, яка розгорілася під час зустрічі президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського, світові лідери вирішили висловити підтримку Україні та її президенту.