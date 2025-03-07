Саудівська Аравія повідомила, де зустрінуться делегації США та України

У Саудівській Аравії проходила і зустріч делегацій США та РФ

Захід відбуватиметься не у столиці

Зустріч американської та української делегацій, запланована на наступний тиждень, відбудеться у Джидді. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на МЗС Саудівської Аравії.

Раніше країною для зустрічі делегацій була обрана саме Саудівська Аравія. Вже відомо, що американську делегацію очолить державний секретар США Марко Рубіо, до її складу увійдуть посланець президента США Дональда Трампа з питань Близького Сходу Стів Віткофф та радник Білого дому з питань національної безпеки Майк Волтц. Українську сторону представлятиме очільник Офісу президента Андрій Єрмак.

Раніше Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником президента США з питань нацбезпеки Майклом Волцом. Той згодом заявив у ефірі Fox News, що був «дуже задоволений розмовою».

Нагадаємо, у Саудівській Аравії проходила і зустріч делегацій США та РФ. Вона відбулася 18 лютого, але тоді місцем заходу була столиця, місто Ер-Ріяд.

Також «Главком» повідомляв, що президент України Володимир Зеленський переніс візит до Саудівської Аравії з лютого на березень.