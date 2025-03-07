Головна Світ Політика
search button user button menu button

Саудівська Аравія повідомила, де зустрінуться делегації США та України

Варвара Шолян
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Саудівська Аравія повідомила, де зустрінуться делегації США та України
У Саудівській Аравії проходила і зустріч делегацій США та РФ
Фото: waya.media

Захід відбуватиметься не у столиці

Зустріч американської та української делегацій, запланована на наступний тиждень, відбудеться у Джидді. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на МЗС Саудівської Аравії.

Раніше країною для зустрічі делегацій була обрана саме Саудівська Аравія. Вже відомо, що американську делегацію очолить державний секретар США Марко Рубіо, до її складу увійдуть посланець президента США Дональда Трампа з питань Близького Сходу Стів Віткофф та радник Білого дому з питань національної безпеки Майк Волтц. Українську сторону представлятиме очільник Офісу президента Андрій Єрмак.

Раніше Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником президента США з питань нацбезпеки Майклом Волцом. Той згодом заявив у ефірі Fox News,  що був «дуже задоволений розмовою».

Нагадаємо, у Саудівській Аравії проходила і зустріч делегацій США та РФ. Вона відбулася 18 лютого, але тоді місцем заходу була столиця, місто Ер-Ріяд. 

Також «Главком» повідомляв, що президент України Володимир Зеленський переніс візит до Саудівської Аравії з лютого на березень.

 

Читайте також:

Теги: переговори Саудівська Аравія США Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Поки і Путін, і Трамп роблять все, щоб європейці вважали їх обох загрозами
Чи зможе Трамп вмовити Путіна зрадити Китай?
18 лютого, 18:50
Елла Лібанова, директорка Інституту демографії та проблем якості життя
Елла Лібанова: Мирна угода може стати серйозною проблемою, бо у кожного своє розуміння умов миру
21 лютого, 06:44
Маск підтримав закриття «Радіо Свобода»
Маск закликав закрити два відомих медіа, філіали яких є і в Україні
9 лютого, 18:57
Підвищення вантажного тарифу «Укрзалізниці» це удар по нашій обороні – експерт
Глава Спілки виробників будматеріалів анонсував порожчання і назвав причину
13 лютого, 12:51
Минулорічний фестиваль, який мав назву Atlas United, відбувся з 19 по 21 липня на території Blockbuster Mall
Atlas Festival-2025: організатори повідомили дату і місце проведення
18 лютого, 11:26
Міністр безпеки Ден Джарвіс заявив, що поплічникам Путіна «не раді у Великій Британії»
Велика Британія запровадить нові персональні санкції проти поплічників Кремля
24 лютого, 09:11
Ілона Маска бойкотують провідні держустанови США
Маск проти Пентагону, ФБР та Держдепу: чому держпрацівники оголосили бойкот
24 лютого, 11:59
У червні 2024 року Путін заявив, що Росія не в змозі забезпечити швидку перемогу у війні, тому російські війська прагнуть до більш поступової перемоги
Аналітики ISW пояснили, чим спровоковані великі втрати росіян на війні
5 березня, 08:25
Американці вирішили підзаробити на дефіциті яєць у США
Яєчна криза у США: громадяни почали здавати курей в оренду
Сьогодні, 08:24

Політика

Президент США запропонував Ірану провести переговори про ядерну угоду
Президент США запропонував Ірану провести переговори про ядерну угоду
Саудівська Аравія повідомила, де зустрінуться делегації США та України
Саудівська Аравія повідомила, де зустрінуться делегації США та України
Трамп обіцяв мир за 24 години, але не уточнив, у який саме день – Келлог
Трамп обіцяв мир за 24 години, але не уточнив, у який саме день – Келлог
Ердоган підтримав пропозицію Зеленського про припинення вогню
Ердоган підтримав пропозицію Зеленського про припинення вогню
Україна отримала від Британії перші кошти із заморожених російських активів
Україна отримала від Британії перші кошти із заморожених російських активів
Трамп готовий порушити одну із традицій США в обмін на $1 трлн
Трамп готовий порушити одну із традицій США в обмін на $1 трлн

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
180K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 7 березня: ситуація на фронті
63K
Карта повітряних тривог України онлайн 7 березня 2025
18K
Вплив релігії на владу США: що потрібно знати Україні?
14K
87-річний генерал Дурдинець досі отримує зарплату в МВС
13K
Прогноз магнітних бур на 7-9 березня: якою буде сонячна активність
5131
Втрати ворога станом на 7 березня 2025 – Генштаб ЗСУ

Новини

У більшості областей відбій повітряної тривоги: куди влучили окупанти
Сьогодні, 07:24
7 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
6 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
5 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
5 березня, 00:05
Держава взяла під контроль заарештоване майно олігарха-втікача
4 березня, 18:04
4 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
4 березня, 00:05

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua