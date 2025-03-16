Британський дипломат спрогнозував, скільки ще триватимуть бойові дії в Україні

Припинення вогню, навіть якщо воно буде досягнуте, не триватиме довго, вважає Пітер Ріккетс

За словами дипломата, американський президент Дональд Трамп недостатньо тисне на Путіна

Бойові дії в Україні можуть тривати ще один рік, оскільки мирні переговори, які ініціював президент США Дональд Трамп, затягуються. Як інформує «Главком», таке припущення зробив британський дипломат у відставці лорд Пітер Рікеттс в коментарі Sky News.

«Існує досить висока ймовірність того, що припинення вогню, навіть якщо воно буде досягнуте, не триватиме довго, і протягом наступного року або близько того ми можемо спостерігати продовження бойових дій», – сказав він.

За словами дипломата, американський президент Дональд Трамп недостатньо тисне на російського диктатора Володимира Путіна, щоб досягнути мирного врегулювання.

«Якщо Трамп не буде готовий це зробити, я боюся, що це може затягнутися ще на деякий час. Я сподіваюся, що ні, але я боюся саме цього», – сказав Пітер Рікеттс.

Він зазначив, що у разі, якщо Дональд Трамп не переконає Путіна припинити війну і не почне надавати більшу військову допомогу Україні, війна може закінчитися через інші фактори, зокрема через слабкість російської економіки.

Пітер Ріккетс зауважив, що найкращим можливим фіналом війни в Україні, стане збереження її незалежності та можливість приєднатися до НАТО. Однак, він висловив сумнів у реалістичності повернення усіх окупованих Росією територій.

Нагадаємо, спецпосланець США Стів Віткофф заявив, що Трамп може поспілкуватися з Путіним уже наступного тижня.

Також у Вашингтоні припускають, що в межах врегулювання війни Україна може зіткнутися з необхідністю відмови від частини територій в обмін на майбутні гарантії безпеки.

Крім того, опитування CNN, проведене компанією SSRS, показало, що більшість громадян США не підтримують підхід Дональда Трампа до відносин із Росією та його позицію щодо війни в Україні.

Раніше ми писали, що мирне вирішення війни в Україні неможливе до 2026 року. Європейська розвідка отримала документ із потенційними вимогами Росії на переговорах про мир, які виявилися дуже жорсткими.

Зазначається, що документ для Кремля підготував аналітичний центр, який тісно працює з П'ятою службою ФСБ, що займається операціями в Україні, за тиждень до переговорів між Росією та США в Ер-Ріяді 18 лютого.

У цьому документі плани Трампа досягти миру за 100 днів назвали нереальними, а мирне врегулювання війни в Україні – неможливе до 2026 року.