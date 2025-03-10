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Стало відомо, що обговорюватимуть Україна та США у Саудівській Аравії

Варвара Шолян
glavcom.ua
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Стало відомо, що обговорюватимуть Україна та США у Саудівській Аравії
Україна підтвердила намір працювати заради миру
фото з відкритих джерел

Обидві сторони заявили про готовність шукати порозуміння 

Сьогодні, 10 березня, відбудеться візит президента України Володимира Зеленського та української делегації до Саудівської Аравії. Зеленський зустрінеться зі спадкоємним принцом Саудівської Аравії Мухаммадом бін Салманом аль Саудом. Завтра, 11 березня, пройде зустріч делегацій України та США. Сторони говоритимуть про припинення війни в Україні. Про це повідомляє «Главком»

«Україна готова працювати 24/7 разом із партнерами в Америці та Європі заради миру... Україна найбільше зацікавлена в мирі. Як ми й говорили президенту Трампу, Україна працює та працюватиме виключно конструктивно заради швидкого та надійного миру», – йдеться у датованому 6 березня дописі президента України, у якому Володимир Зеленський анонсував сьогоднішній візит. 

 

Позиція України

Раніше Володимир Зеленський повідомив, що на переговори з представниками США у Саудівській Аравії вирушать голова Офісу президента Андрій Єрмак, міністр закордонних справ Андрій Сибіга, міністр оборони Рустем Умєров і заступник Єрмака, екскомандир 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр» Павло Паліса.

«З нашого боку буде чітка налаштованість на конструктив, і сподіваємось, що вдасться обговорити й погодити необхідні рішення і кроки», – написав Зеленський у соцмережі X 8 березня.

Він наголосив, що Україна прагне миру «від першої ж секунди цієї війни». 

 

Позиція США

Як заявив спеціальний посланець США на Близькому Сході Стів Віткофф, американська сторона прагне «встановити рамки для мирної угоди». За його словами, це є «найважливішою темою обговорення». Також на зустріч до Саудівської Аравії приїдуть радник Білого дому з національної безпеки Майк Волц і державний секретар США Марко Рубіо. 

 

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий так само повідомляв, що консультації України та Сполучених Штатів у Саудівській Аравії стосуватимуться двосторонніх відносин та шляху до миру.

Щодо присутності на зустрічі представники РФ, то речник МЗС наголошував, що жодної інформації про це зовнішньополітичне відомство не отримувало. 

При цьому раніше «Главком» писав, що американська делегація зустрінеться в Саудівській Аравії не лише з представниками України, а і з російськими посадовцями

Також нагадаємо, що переговори американської та української делегацій, імовірно, будуть жорсткими, – адже Штати хочуть перевірити Україну на готовність піти на «матеріальні поступки» у переговорах із Росією заради закінчення бойових дій. До того ж, зустріч відбуватиметься на тлі посилення військового тиску на Україну з боку РФ.  

«Главком» повідомляв і про те, що американська делегація прискіпливо стежитиме, чи серйозно українці налаштовані на покращення зв’язків з адміністрацією президента США Дональда Трампа після конфлікту в Білому домі.

 

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Теги: Дональд Трамп Володимир Зеленський Саудівська Аравія переговори Україна США

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