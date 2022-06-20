Окупанти почали ексгумацію тіл в Маріуполі (відео)
Через спеку тіла загиблих з моргу одразу перенаправляють до поховання в братських могилах
Російські окупанти почали викопувати тіла похованих маріупольців. Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram.
«Окупанти почали повільну ексгумацію померлих. Викопують трупи, вантажать на трактори і звозять в «морг на Метро». Реєстрація ведеться виключно за участі близьких», – написав Андрющенко.
Радник мера також повідомив, що через спеку з моргу тіла відправляють одразу до поховання в братських могилах, окупанти не завжди встановлюють номери над могилами.
«Поводження з загиблими як зі сміттям стало нормою», – підсумував Андрющенко.
Як стало відомо, у Маріуполі майже під половиною багатоповерхівок знаходять по 50-100 тіл загиблих, найбільше – під руїнами «хрущовок».
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