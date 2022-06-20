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  4. Окупанти почали ексгумацію тіл в Маріуполі (відео)
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    Політика

    Окупанти почали ексгумацію тіл в Маріуполі (відео)

    Рашисти взялися за ексгумацію - Окупанти почали ексгумацію тіл в Маріуполі (відео)
    Рашисти взялися за ексгумацію
    фото: скріншот з відео

    Через спеку тіла загиблих з моргу одразу перенаправляють до поховання в братських могилах

    Російські окупанти почали викопувати тіла похованих маріупольців. Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram.

    «Окупанти почали повільну ексгумацію померлих. Викопують трупи, вантажать на трактори і звозять в «морг на Метро». Реєстрація ведеться виключно за участі близьких», – написав Андрющенко.

    Радник мера також повідомив, що через спеку з моргу тіла відправляють одразу до поховання в братських могилах, окупанти не завжди встановлюють номери над могилами.

    «Поводження з загиблими як зі сміттям стало нормою», – підсумував Андрющенко.

    Як стало відомо, у Маріуполі майже під половиною багатоповерхівок знаходять по 50-100 тіл загиблих, найбільше – під руїнами «хрущовок».

    Нагадаємо. окупанти розкрадають Маріуполь: вивозять вцілілий транспорт та медтехніку.

    Тим часом Маріуполь на порозі великої епідемії – британська розвідка.

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    Теги: Маріуполь росія окупанти війна Україна поховання окупація радник #stoprussia
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    Окупанти почали ексгумацію тіл в Маріуполі (відео)