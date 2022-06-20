Окупанти почали ексгумацію тіл в Маріуполі (відео)

Через спеку тіла загиблих з моргу одразу перенаправляють до поховання в братських могилах

Російські окупанти почали викопувати тіла похованих маріупольців. Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram.

«Окупанти почали повільну ексгумацію померлих. Викопують трупи, вантажать на трактори і звозять в «морг на Метро». Реєстрація ведеться виключно за участі близьких», – написав Андрющенко.

Радник мера також повідомив, що через спеку з моргу тіла відправляють одразу до поховання в братських могилах, окупанти не завжди встановлюють номери над могилами.

«Поводження з загиблими як зі сміттям стало нормою», – підсумував Андрющенко.

Як стало відомо, у Маріуполі майже під половиною багатоповерхівок знаходять по 50-100 тіл загиблих, найбільше – під руїнами «хрущовок».

Нагадаємо. окупанти розкрадають Маріуполь: вивозять вцілілий транспорт та медтехніку.

Тим часом Маріуполь на порозі великої епідемії – британська розвідка.

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