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Президент Зеленський прибув до Вашингтона

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Президент Зеленський прибув до Вашингтона
Зеленський з першою леді поклали вінки до пам’ятника жертвам Голодомору
скріншот з відео

Володимир Зеленський візьме участь у саміті НАТО

Президент Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська прибули до Вашингтона, де сьогодні розпочинається саміт НАТО. Про це повідомляє телеканал Freeдом.

Перед початком саміту Зеленський з першою леді поклали вінки до пам’ятника жертвам Голодомору та зустрілися з місцевою українською громадою.

Ювілейний саміт Північноатлантичного альянсу відбудеться з 9 по 11 липня. Попередній відбувся в липні 2023 року у Вільнюсі. Тоді Альянс ухвалив рішення, що Україна стане членом блоку без плану дій щодо членства (ПДЧ). Зокрема, одним з головних питань саміту буде стане підтримка України. Зокрема, очікується рішення щодо посилення української ППО.

Нагадаємо, у проєкті тексту спільного комюніке саміту альянсу у Вашингтоні шлях України до вступу до НАТО охарактеризований як «незворотній». Про це повідомляє CNN.

Одне із джерел, американський чиновник, сказав, що Білий дім підтримує використання слова «незворотній» у підсумковому комюніке, якщо документ також підтвердить, що робота України над демократичними реформами має продовжуватися. Чиновник сказав, що остаточна версія міститиме цей термін.

Як повідомлялося, представники деяких європейських та американських університетів підписали відкритий лист, у якому закликають не запрошувати Україну до Північноатлантичного альянсу. За словами підписантів, вступ України до Альянсу не стримає Росію від повторного вторгнення в країну.

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Теги: НАТО США Вашингтон Володимир Зеленський президент Олена Зеленська

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