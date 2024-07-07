Білий дім готує зустріч Зеленського та Байдена на саміті НАТО

Українська сторона офіційно про візит Зеленського до Вашингтона наразі не оголошувала

На полях саміту Байден проведе захід за участю майже двох десятків країн, які підписали угоди про безпеку з Україною

Білий дім працює над організацією зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським уже наступного тижня. Вона може пройти в рамках саміту НАТО у Вашингтоні. Про це заявив неназваний чиновник під час телефонної зустрічі у Білому домі.

«Хоч і президент матиме досить насичений графік, враховуючи його зобов’язання як господаря Саміту, ми працюємо над організацією кількох двосторонніх зустрічей і зустрічей із різними світовими лідерами на полях саміту, включно з президентом Зеленським», – сказав він.

За його словам, 11 липня, відбудуться зустрічі з ЄС та партнерами альянсу в Індо-Тихоокеанському регіоні – Австралією, Японією, Республікою Корея та Новою Зеландією.

У другій половині дня відбудеться засідання Ради Україна-НАТО. Після нього Байден зустрінеться з лідерами майже двох десятків країн – членів НАТО та держав-партнерів, які провели переговори та підписали двосторонні безпекові угоди з Україною.

Зазначимо, українська сторона офіційно не підтвердила поїздку Зеленського до Вашингтона.

Нагадаємо, наступного тижня, у дні проведення саміту НАТО у Вашингтоні, слід очікувати новин стосовно винищувачів F-16 для України. Про це заявив високопоставлений чиновник адміністрації Сполучених Штатів Америки.

Як повідомлялося, на саміті НАТО, який відбудеться 9-11 липня у Вашингтоні, США оголосять про нові кроки для посилення протиповітряної оборони та військового потенціалу України.