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Білий дім готує зустріч Зеленського та Байдена на саміті НАТО

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Білий дім готує зустріч Зеленського та Байдена на саміті НАТО
Українська сторона офіційно про візит Зеленського до Вашингтона наразі не оголошувала
фото: Офіс Президента

На полях саміту Байден проведе захід за участю майже двох десятків країн, які підписали угоди про безпеку з Україною

Білий дім працює над організацією зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським уже наступного тижня. Вона може пройти в рамках саміту НАТО у Вашингтоні. Про це заявив неназваний чиновник під час телефонної зустрічі у Білому домі.

«Хоч і президент матиме досить насичений графік, враховуючи його зобов’язання як господаря Саміту, ми працюємо над організацією кількох двосторонніх зустрічей і зустрічей із різними світовими лідерами на полях саміту, включно з президентом Зеленським», – сказав він.

За його словам, 11 липня, відбудуться зустрічі з ЄС та партнерами альянсу в Індо-Тихоокеанському регіоні – Австралією, Японією, Республікою Корея та Новою Зеландією.

У другій половині дня відбудеться засідання Ради Україна-НАТО. Після нього Байден зустрінеться з лідерами майже двох десятків країн – членів НАТО та держав-партнерів, які провели переговори та підписали двосторонні безпекові угоди з Україною.

Зазначимо, українська сторона офіційно не підтвердила поїздку Зеленського до Вашингтона.

Нагадаємо, наступного тижня, у дні проведення саміту НАТО у Вашингтоні, слід очікувати новин стосовно винищувачів F-16 для України. Про це заявив високопоставлений чиновник адміністрації Сполучених Штатів Америки.

Як повідомлялося, на саміті НАТО, який відбудеться 9-11 липня у Вашингтоні, США оголосять про нові кроки для посилення протиповітряної оборони та військового потенціалу України. 

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Теги: Володимир Зеленський Джозеф Байден США переговори президент Україна

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