До комюніке Саміту миру долучилася ще одна держава

Україна продовжує працювати над розширенням участі країн із різних регіонів в історичному документі

Сьогодні Папуа-Нова Гвінея приєдналася до комюніке Саміту миру. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у соцмережі X (Twitter).

«Сьогодні Папуа-Нова Гвінея приєдналася до комюніке Саміту миру, посиливши голос Океанії в миротворчих зусиллях. Ціную цей значний внесок у відновлення поваги до Статуту ООН і міжнародного права», – написав глава держави.

За словами Зеленського, Україна продовжує працювати над розширенням участі країн із різних регіонів у цьому історичному документі.

«Для нас важливий кожен голос на користь справедливого й тривалого миру в Україні», – наголосив президент.

Нагадаємо, Глобальний Саміт миру пройшов 15-16 червня на швейцарському курорті Бюргеншток. На ньому обговорювалась ядерна безпека, продовольча безпека та гуманітарний вимір – обмін полоненими та повернення викрадених українських дітей.

До слова, раніше до спільного комюніке Саміту миру приєдналися також східноафриканська країна Малаві, Республіка Маврикій, Барбадос, Республіка Маршаллові Острови, Замбія, Антигуа і Барбуда, Королівство Тонга, Гаяна та інші.

Також повідомлялося, що Вселенський патріархат Константинополя приєднався до підписантів комюніке саміту миру щодо України.