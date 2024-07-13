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До комюніке Саміту миру долучилася ще одна держава

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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До комюніке Саміту миру долучилася ще одна держава
Папуа-Нова Гвінея підтримала комюніке Саміту миру
фото: Pixabay

Україна продовжує працювати над розширенням участі країн із різних регіонів в історичному документі

Сьогодні Папуа-Нова Гвінея приєдналася до комюніке Саміту миру. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у соцмережі X (Twitter).

«Сьогодні Папуа-Нова Гвінея приєдналася до комюніке Саміту миру, посиливши голос Океанії в миротворчих зусиллях. Ціную цей значний внесок у відновлення поваги до Статуту ООН і міжнародного права», – написав глава держави.

За словами Зеленського, Україна продовжує працювати над розширенням участі країн із різних регіонів у цьому історичному документі.

«Для нас важливий кожен голос на користь справедливого й тривалого миру в Україні», – наголосив президент.

Нагадаємо, Глобальний Саміт миру пройшов 15-16 червня на швейцарському курорті Бюргеншток. На ньому обговорювалась ядерна безпека, продовольча безпека та гуманітарний вимір – обмін полоненими та повернення викрадених українських дітей.

До слова, раніше до спільного комюніке Саміту миру приєдналися також східноафриканська країна Малаві, Республіка Маврикій, Барбадос, Республіка Маршаллові Острови, Замбія, Антигуа і Барбуда, Королівство Тонга, Гаяна та інші.

Також повідомлялося, що Вселенський патріархат Константинополя приєднався до підписантів комюніке саміту миру щодо України.

Читайте також: Глобальний саміт миру: як це було і що далі для України
Теги: Папуа-Нова Гвінея саміт Володимир Зеленський

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