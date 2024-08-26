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Олександр Кочетков Аналітик, політтехнолог

Ракетний удар по енергетиці. Нова тактика Росії під керівництвом Білоусова

glavcom.ua
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Новий курс російського терору під керівництвом Білоусова
колаж: glavcom.ua

Російський удар по Україні: нова стратегія Білоусова?

Це не була «страшна помста». Сьогоднішній ракетний удар по Україні мене, так би мовити, насторожив. Він був очікуваним, але він не вкладається у типовий для недоімперії варіант «удару помсти».

Тому що відбувся не у неділю, коли у нас свято, а саме у понеділок, робочий день, зранку, коли найбільше навантаження на нашу енергетику. І переважна більшість ударів була саме по енергетичних структурах, а не «урядових будинках та центрах прийняття рішень», як лякали російські пропагандисти.

Вбачаю у цьому вплив нового російського міністра оборони А. Білоусова. Він – економіст, тобто, послідовний і дієвий прагматик. А ще він кінчений фанатик, адепт кремлівського православ’я. Для нього не існує гуманізму, милосердя і чогось подібного, бо він щиро вважає цю війну своїм «священним хрестовим походом».

Тому під його керівництвом армія агресора буде намагатися за будь-яку ціну зруйнувати нашу енергетику, спровокувати гуманітарну катастрофу і поставити Україну на коліна. Наскільки це вдасться, залежить від кількості сучасних західних систем ППО-ПРО, які надають партнери, та наявності ракет до них.

А ще від того, чи зможемо ми контратакувати ворожі аеродроми не десятками, а сотнями своїх далекобійних дронів – тільки кількість допоможе нанести дійсно відчутний удар по повітряно-космічних силах агресора та його ракетних комплексах наземного базування.

Терористичний удар ще може мати продовження у вигляді масованої атаки дронами, так що ігнорувати сигнали попередження не слід.

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Джерело
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Теги: росія армія війна українці Україна ракета

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