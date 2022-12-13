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Глава Нацполіції розповів про головну проблему деокупації

Людмила Яцюк
glavcom.ua
Глава Нацполіції розповів про головну проблему деокупації
З моменту окупаціїї Роією у 2014 році, на Донбасі не звучала українська мова
Фото з відкритих джерел

За час окупації Донбас РФ виховувала у громадян і пропагувала ненависть до всього українського

Протягом восьми років Росія у Донецькій та Луганській областях труїла людей ненавистю до України й усього українського. З цієї причини після звільнення території багато хто з мешканців поїде у РФ. Про це в інтерв’ю «РБК-Україна» заявив очільник Нацполіції України Ігор Клименко.

«Великі території, які вже 8,5 років не чули української мови. У яких виховувалась і пропагувалася ненависть до всього українського, до України. Тому головна проблема – це люди», – вважає Клименко.

Він також нагадав, що діти, які народилися після окупації території у 2014-2015 рр. зараз навчаються у другому класі.

Тому після звільнення Донбасу головним завданням України буде  показати всім жителям регіону, які не брали участь у незаконних збройних формуваннях, що українська влада законна, що вона справжня і справді краща за російську.

«І головне, що це територія нашої держави — не Російської Федерації, не будь-якої «союзної держави», а саме України», – наголосив глава поліції.

Як вважає Клименко, після звільнення багато жителів Донецької і Луганської областей, просочені антиукраїнською пропагандою, поїдуть у Росію.

Нагадаємо, голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив про ситуацію в області.

Раніше Банкова розповіла про подальші плани щодо визволення українських територій

Як відомо, у Криму окупанти готуються до наступу ЗСУ – риють на пляжах окопи.

Тим часом журналісти зібрали базу військових об'єктів РФ в окупованому Криму, вивчивши супутникові знімки Planet Labs військових баз, аеродромів, місць розташування ППО та кораблів Чорноморського флоту Росії. 

 

Теги: Національна поліція України Луганськ Донецк деокупація війна

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