Резніков зробив обнадійливу заяву щодо ППО України

Українські Повітряні Сили, системи ППО і захисту неба збивають вже приблизно 60% повітряних цілей

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Україна «досить значно» посилить свою повітряну оборону за пару місяців. Про це повідомляє Міністерство оборони.

«Наші сучасні Повітряні Сили, системи ППО і захисту неба – вони вже на сьогодні приблизно 60% збивають повітряні цілі, які несуть загрозу і смерть.

Це стосується крилатих, балістичних ракет і так далі. А по дронах ефективність набагато вища. Але, звісно, що кожен новий елемент – це можливість захистити спочатку об’єкти критичної інфраструктури, потім населені пункти і таке інше. Тому що у нас велика країна. Тому є, що захищати. Тому будемо рухатись для того, щоб відсоток ріс. Я думаю, що за пару місяців ми досить значно посилимо нашу повітряну оборону», – заявив міністр.

Водночас Резніков зазначив, що навіть найсучасніші системи світу не гарантують стовідсотковий захист неба, навіть у Сполучених Штатах. За його словами, високий відсоток, коли вони досягають хоча б 80% захисту – це вважається «дуже-дуже високий рівень».

Раніше повідомлялось, що рашисти запустили ракети з Каспію і декілька груп «мопедів» з півдня.

Як відомо, триває 240 доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Водночас не полишає спроб ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення та веде повітряну розвідку. Порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни, продовжує завдавати ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення.