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Резніков пояснив, чому уповільнився контрнаступ на Півдні

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Резніков пояснив, чому уповільнився контрнаступ на Півдні
фото: Генштаб

ЗСУ поступово звільняють окуповані села 

Контрнаступ Збройних сил України на півдні країни уповільнилося через дощову погоду. Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв'ю Fox News,.

«На півдні ми також продовжуємо нашу контрнаступальну кампанію. Прямо зараз певні погодні умови, я маю на увазі дощ, роблять нас трохи повільнішими. Але ми використовуємо тактику крок за кроком повертати наші села, метри і кілометри, і ми продовжуватимемо це робити», – уточнив Резніков.

Також Резніков заявив, що українські воїни контролюють всі мости через Дніпро у Херсоні, тому окупанти не зможуть покинути місто, як це було в Ізюмі. За його словами, окупантам небезпечно для життя залишатися в Херсоні та вести вуличні бої із ЗСУ. Шляхів відступу не буде. 

Нагадаємо, розпочалася 245 доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим не полишає спроб вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.  За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Іванград, Бахмут, Бахмутське, Соледар, Курдюмівка, Красногорівка, Новомихайлівка, Невельське та Тернова.

Теги: Олексій Резніков контрнаступ ЗСУ війна

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