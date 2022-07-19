Особливі привілеї для громадян Польщі: Рада підтримала законопроєкт
Поляки зможуть легально перебувати в Україні півтора року
Громадяни Польщі зможуть легально жити та працювати в Україні протягом 18 місяців, а також вести тут бізнес, навчатися в освітніх закладах, отримувати медобслуговування та окремі соцвиплати відповідно до законодавства України. Відповідний законопроєкт № 7550 у першому читанні сьогодні підтримав 321 народний депутат під час пленарного засідання.
«Польща і її громадяни дуже багато зробили для Україні, допомагаючи нам у складний період. Цей законопроект демонструє нашу єдність з поляками і взаємопідтримку на всіх рівнях», – зазначає нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк.
Тепер поляки зможуть:
- отримати реєстраційний номер облікової картки платника податків;
- отримати соціальний захист у разі втрати працездатності або втрати годувальника;
- провадити господарську діяльность;
- здобувати освіту на рівні з громадянами України;
- отримувати соціальні виплати;
- отримувати допомогу з Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю;
- отримати медичне обслуговування.
Раніше повідомлялося, що Польща збільшила кількість вакансій для українок.
Також Польща створила портал із вакансіями для українців.
Раніше польські урядовці стикнулися з рядом проблем у працевлаштуванні українських біженців. Більшість з українців продовжують обирати великі конгломерації Польщі, де роботу без знання мови і досвіду знайти значно важче.