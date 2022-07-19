Особливі привілеї для громадян Польщі: Рада підтримала законопроєкт

Поляки зможуть легально перебувати в Україні півтора року

Громадяни Польщі зможуть легально жити та працювати в Україні протягом 18 місяців, а також вести тут бізнес, навчатися в освітніх закладах, отримувати медобслуговування та окремі соцвиплати відповідно до законодавства України. Відповідний законопроєкт № 7550 у першому читанні сьогодні підтримав 321 народний депутат під час пленарного засідання.

«Польща і її громадяни дуже багато зробили для Україні, допомагаючи нам у складний період. Цей законопроект демонструє нашу єдність з поляками і взаємопідтримку на всіх рівнях», – зазначає нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк.

Тепер поляки зможуть:

отримати реєстраційний номер облікової картки платника податків;

отримати соціальний захист у разі втрати працездатності або втрати годувальника;

провадити господарську діяльность;

здобувати освіту на рівні з громадянами України;

отримувати соціальні виплати;

отримувати допомогу з Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю;

отримати медичне обслуговування.

Раніше повідомлялося, що Польща збільшила кількість вакансій для українок.

Також Польща створила портал із вакансіями для українців.

Раніше польські урядовці стикнулися з рядом проблем у працевлаштуванні українських біженців. Більшість з українців продовжують обирати великі конгломерації Польщі, де роботу без знання мови і досвіду знайти значно важче.

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