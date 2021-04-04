«Краще здохнути тут, ніж в Україні». Зірка популярного серіалу проміняла Київ на Москву

Зірка серіалу «Школа» Василенко переїхала до Москви та назвала українських патріотів «тупими»

Акторка та модель, зірка серіалу «Школа» Ліза Василенко, яку зґвалтували у Москві, потрапила до бази «Миротворця».

Так, в інтерв’ю YouTube-каналу «Пушка» тіктокерка, яка поїхала працювати до Росії, відповіла, як відреагувала її аудиторія на переїзд до цієї країни. Ліза назвала українських патріотів «тупими».

«Захейтили. У плані патріотизму, типу проміняла країну, ля-ля-ля. Але я ніяк на це не реагую. Якщо чесно, я можу назвати таких людей тупими. Це тупість – судити людину за національністю, по тому, куди він поїхав або не виїхав... Ну поїхала б я до Америки, мене б тоді не хейтили. Лише через те, що Росія та Україна срут*ся, чомусь приплітають туди інших людей, які ніяк до цього не відносяться. Це ненормально», – заявила Василенко.

Крім того, акторка додала, що в Росії набагато більше можливостей для розвитку і краще «здохнути там, ніж в Україні».

На сайті «Миротворця» йдеться, що Василенко – провокаторка, бере участь в інформаційних провокаціях Росії проти України та заперечує російську агресію.

Хто така Ліза Василенко: