«Краще здохнути тут, ніж в Україні». Зірка популярного серіалу проміняла Київ на Москву
Ліза Василенко потрапила до бази «Миротворця»
Зірка серіалу «Школа» Василенко переїхала до Москви та назвала українських патріотів «тупими»
Акторка та модель, зірка серіалу «Школа» Ліза Василенко, яку зґвалтували у Москві, потрапила до бази «Миротворця».
Так, в інтерв’ю YouTube-каналу «Пушка» тіктокерка, яка поїхала працювати до Росії, відповіла, як відреагувала її аудиторія на переїзд до цієї країни. Ліза назвала українських патріотів «тупими».
«Захейтили. У плані патріотизму, типу проміняла країну, ля-ля-ля. Але я ніяк на це не реагую. Якщо чесно, я можу назвати таких людей тупими. Це тупість – судити людину за національністю, по тому, куди він поїхав або не виїхав... Ну поїхала б я до Америки, мене б тоді не хейтили. Лише через те, що Росія та Україна срут*ся, чомусь приплітають туди інших людей, які ніяк до цього не відносяться. Це ненормально», – заявила Василенко.
Крім того, акторка додала, що в Росії набагато більше можливостей для розвитку і краще «здохнути там, ніж в Україні».
На сайті «Миротворця» йдеться, що Василенко – провокаторка, бере участь в інформаційних провокаціях Росії проти України та заперечує російську агресію.
Хто така Ліза Василенко:
- Народилася 30 червня 1998 року. Вона – єдина дитина в сім’ї. Мама працює психологом, розлучена з першим чоловіком. Вихованням Лізи займався вітчим.
- Навчалася в Дніпровському університеті імені Альфреда Нобеля на спеціальності «Туризм», але не закінчила виш.
- Почала працювати моделлю у 2014 році. Їздила на зйомки до Японії, Китаю та Кореї. Дівчина брала участь у відвертих фотосесіях. З початком акторської кар’єри вирішила завершити кар’єру моделі.
- Дебют на телебаченні відбувся в телесеріалі «Школа» на початку 2018 року. У стрічці Ліза зіграла роль Лоліти «Лоли» Гавриленко – блогерки, найпопулярнішої дівчини в школі.
- Крім того, брала участь у картині «Давай танцюй!» (2019 рік, епізодична роль) та в комедії «Поцілунок на мільйон» (2021 рік, головна героїня блогерка Кріс).