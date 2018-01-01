Передбачені в бюджеті кошти для бранців Кремля неможливо використати – правозахисниця

Відсутність закону перешкоджає допомозі бранцям Кремля

У державний бюджет України 2018 року було закладено кошти у розмірі 96 млн 714 тис грн на підтримку громадян, які були позбавлені волі внаслідок дій незаконних формувань та органів РФ на території Криму та Севастополя. Однак скористатися цими грошима політичні в’язні та їх рідні не можуть, адже відсутні відповідні положення та закон, які



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Відсутність закону перешкоджає допомозі бранцям Кремля

У державний бюджет України 2018 року було закладено кошти у розмірі 96 млн 714 тис грн на підтримку громадян, які були позбавлені волі внаслідок дій незаконних формувань та органів РФ на території Криму та Севастополя. Однак скористатися цими грошима політичні в’язні та їх рідні не можуть, адже відсутні відповідні положення та закон, які передбачали б законне використання цієї матеріальної допомоги. Про це повідомила Ольга Скрипник, голова правління Кримської правозахисної групи, під час конференції у прес-центрі «Главкома».

«Немає законодавчих підстав для того, щоб Міністерство окупованих територій могло використати ці кошти на захист політичних в’язнів. Тому гроші є, але ними не можна користуватися», - говорить Скрипник.

Вона зазначає, що законопроект 6700 «Про визнання політичними в'язнями осіб, позбавлених свободи з політичних мотивів за рішенням органів влади Російської Федерації, та умови і порядок надання їм державної соціальної допомоги та пільг», який був зареєстрований в парламенті 13 липня 2017 року, мав би надати відповідні засади для використання таких коштів.

«Цей законопроект забезпечував би матеріальну підтримку особам, які були позбавлені воли внаслідок дій агресії РФ. Однак зараз нікуди не рухається та залишається за Комітетом з питань прав людини. Пройшло вже більше півроку, але досі він навіть не дійшов до того, щоб його включили в порядок денний», - розповідає голова правління Кримської правозахисної групи.

Наразі нараховується не менше 66 осіб, які незаконно утримуються в окупованому Криму чи РФ.

«Лише за січень та початок лютого в Криму з’явилися ще дві особи, які вже за гратами. Їх звинувачують за пости в соціальних мережах. Тобто вже 66 осіб, які перебувають за гратами, - зазначає Ольга Скрипник

Пропонуємо переглянути запис прес-конференції:





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