Зеленський розкритикував Грецію і Туреччину за російських туристів

Президент вважає неприпустимим туристичний заробіток, поки вся Європа намагається допомогти Україні та сприяти ізоляції Росії від цивілізованого світу

Декого досі більше приваблює заробіток, а не боротьба за правду та справедливість

Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю грецьким журналістам розкритикував позицію Туреччини щодо Росії. Також він сподівається на активнішу підтримку Греції щодо ізоляцію російських окупантів від цивілізованого світу. Про це пише iefimerida.gr.

За словами Зеленського, Туреччина послуговується подвійними стандартами. Президент Реджеп Ердоган заявляє про підтримку України, але разом з тим не поспішає вводити санкції проти Росії.

Глава держави повідомив, що підтримка від Туреччини та Греції справді відчутна, але багато запитань, які створюють проблеми для нашої безпеки та не співставні з тим, що роблять усі інші союзники для перемоги України над Росією.

Володимир Зеленський подякував грецькому народу за підтримку, але також наголосив – боротьба на боці добра важливіша за деякі фінансові проблеми.

«Звичайно, російський туризм протягом багатьох років приносив Греції чималі гроші. Ми віримо, що вони заробляють гроші, проливаючи кров, і ці гроші витрачаються. Те ж саме стосується Туреччини», – сказав український президент.

Також він обурився тим, що Туреччина готується запустити кілька авіарейсів для російських туристів.

«Ви не можете з цим так боротися, це подвійні стандарти. Це не справедливо. Це неприпустимо», – додав Зеленський.

Раніше турецький дипломат пояснив, чому Анкара не приєднується до антиросійських санкцій.

Нагадаємо, Туреччина готується до того, що російських туристів будуть бити.

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