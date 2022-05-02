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    Байден поговорив із Пелосі: обговорювали візит в Україну

    Президент США радився зі спікеркою Палати представників Конгресу США - Байден поговорив із Пелосі: обговорювали візит в Україну
    Президент США радився зі спікеркою Палати представників Конгресу США
    фото: AP

    Ненсі Пелосі 1 травня побувала в Києві

    У неділю, 1 травня, Білий дім підтвердив, що президент США Джозеф Байден розмовляв зі спікеркою Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі після її візиту в Україну. Подробиці розмови президента США та Пелосі не повідомляються. Про це інформує The Washington Post.

    Пелосі зустрілася з Байденом перед його візитом до Алабами на підприємство Lockheed Martin, яке виробляє протитанкові ракети Javelin та іншу зброю, яку США постачають в Україну.

    Під час недільної пресконференції у Польщі Пелосі закликала Конгрес схвалити запит Байдена на додаткову військову, економічну та гуманітарну допомогу Україні у розмірі $33 млрд.

    Нагадаємо, 1 травня Зеленський зустрівся зі спікеркою Палати представників Конгресу США (відео).

    До слова, Конгрес США розгляне можливість задіювання американської армії в Україні.

    Також The Washington Post спрогнозував, як поставки артилерії Україні змінять війну. Очікується, що використання різних західних артилерійських знарядь прискорить тактичний перехід обох сторін до використання так званого контрбатарейного вогню.

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    Теги: росія окупанти США Джозеф Байден війна Україна окупація #stoprussia
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    Байден поговорив із Пелосі: обговорювали візит в Україну