Цього тижня погода покаже норов: від заморозків до +20°С

Перші дні травня і зігріють, і дощиком поллють

Прогноз погоди в Україні на 2-8 травня

Перший тиждень травня в Україні буде теплим, проте дощовим. Про це повідомляє «Укргідрометцентр».

Згідно з прогнозами синоптиків, 2 травня в країні буде без істотних опадів, лише у західних областях очікується невеликий короткочасний дощ. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі +2…+7°С, на узбережжі морів до 9°С тепла, у східних та північних областях на поверхні ґрунту заморозки 0…-3°С, вдень 13-18°С тепла, на Закарпатті до 20°С.

3 травня у північних, вдень і в західних та центральних областях, 4 травня у центральних, вдень і в східних та південних областях ітимуть невеликі дощі, місцями грози, на решті території без опадів. Температура вночі 4-10°С тепла, вдень +14…+21°С, 4 травня у західних та північних областях +12…+17°С.

5-7 травня у західній частині, 7 травня і у північних та центральних областях очікуються короткочасні дощі, на решті території без опадів. Температура вночі 1-7°С тепла, вдень 11-16°С, 5 травня у південній та східній частині вночі +4…+10°С, вдень 15-21°С.

На вихідних, 7-8 травня, в Україні також ітимуть короткочасні дощі. Температура вночі +5…+11°С тепла, вдень +13…+19°С, у південній частині +15…+21°С.

У Києві 2 травня буде сухо. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 5-7°С тепла, вдень +15…+17°С. 3 травня у столиці очікується невеликий дощ, 4 травня без опадів. Температура вночі 8-10°С тепла, вдень 3 травня +17…+19°С, 4 травня +15…+17°С.

5-6 травня у Києві також буде сухо, а вихідними, 7-8 травня, можливі дощі.

Нагадаємо, синоптики попередили українців про небезпечну погоду у травні. Найпосушливіші умови складатимуться в Одеській, Миколаївській, Вінницькій та Тернопільській областях.