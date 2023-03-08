Нардепи пропонують Раді дозволити в Україні одностатеві шлюби

Якщо законопроєкт буде прийнято, то одностатеві пари зможуть закріпити свої стосунки на юридичному рівні

До Верховної Ради подано законопроєкт про цивільні партнерства. Про це повідомила авторка проєкту, нардепка від «Голосу» Інна Совсун.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Якщо законопроєкт буде прийнято, то закріпити на юридичному рівні свої стосунки зможуть військові та цивільні одностатеві. Також дія законопроєкту у разі прийняття поширюватиметься і на різностатеві пари.

«Законопроєкт допоможе одностатевим парам визначити взаємні права та обов'язки, питання володіння майном, спадку, соціального захисту, прав у разі смерті чи зникнення партнера / партнерки», – повідомила народна депутатка.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Совсун зазначила, що працювала над проєктом закону дев'ять місяців. Наразі ж депутати мають підписати проєкт протягом п'яти днів, аби його почали розглядати.

Нагадаємо, петиція №22/144562-еп про легалізацію одностатевих шлюбів, яку подали на сайті президента України Володимира Зеленського 3 червня, за місяць набрала понад 18 тис. голосів.

Президент відреагував на неї і заявив, що за Конституцією України шлюб ґрунтується на вільній згоді жінки і чоловіка. А в умовах воєнного або надзвичайного стану Конституція України не може бути змінена.

Варто зауважити, що опитування Київського міжнародного інституту соціології у 2022 році показало, що українці почали краще ставитись до ЛГБТ.