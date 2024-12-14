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Олексій Кущ Фінансовий експерт

Економіка Азії на межі змін

glavcom.ua
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фото з відкритих джерел

«Китай згідно з їхніми оцінками поступиться динамікою зростання навіть вічному «боковику» – Японії»

Аналітики HSBC дали прогноз щодо темпів зростання низки азіатських країн.

Китай згідно з їхніми оцінками поступиться динамікою зростання навіть вічному «боковику» – Японії.

У період 2023-2026 аналітики очікують на приріст ВВП Китаю в середньому на 3,9%, а в Японії – 4,1%.

Але Китай у періоді 2023-2024 уже зростав у середньому на 5%, а Японія – повзла близько нуля.

Що ж має статися реалізації цього прогнозу?

Одна з проблем Японії – це дефляція в колишні роки і як наслідок, висока схильність населення до накопичення (завтра буде дешевше, ніж сьогодні), стиснення внутрішнього споживання та відтік із країни дешевого у фондуванні капіталу (кері-трейд) – в основному в Азію та США.

Модель зростання «трьох стріл» прем'єра Сіндзо Абе (якого вбили) – це зниження податків, стимулювання споживання, дерегуляція та інвестиції в інфраструктуру.

Але тут варто врахувати, що спадок епохи негативних ставок центрального банку Японії – це держборг у розмірі понад 200% ВВП.

І будь-яке пожвавлення інфляції навіть у горизонті 2% – це зростання ставки ЦП та різке подорожчання вартості обслуговування практично безкоштовного боргу.

Це гра на «тонкому».

З одного боку, у моделі Фішера інфляція «з'їдає» держборг у національній валюті (за рахунок зростання дефлятора ВВП). Але інфляція призводить до подорожчання вартості обслуговування боргу за рахунок зростання ставок.

Тобто тут одне лікуєш, інше калітиш: погашаєш тіло боргу за рахунок інфляції та збільшуєш суму відсотків унаслідок неї.

Зростання ВВП Японії на 4-5% у найближчі два роки можливе лише якщо ця країна «осідлає» новий технологічний уклад та його масмаркет.

І знайде модель скорочення держборгу.

Хоча я й чекаю на якийсь ренесанс японської економіки найближчими роками, але не настільки.

За Китаєм.

Середній темп зростання в 3,9% при тому, що два роки з прогнозного горизонту його економіка зростала на рівні 5%, означає, що в найближчі два роки Китай чекає або уповільнення до 2,5-3%, або разовий обвал до нуля. відновленням до 4%.

Що це може бути – внутрішня криза, світова криза чи війна?

З урахуванням того, що всі країни у групі оцінки зростають, світової кризи не буде.

Внутрішня криза в Китаї без екстраполяції на світове падіння неможлива.

Тобто це якийсь глобальний конфлікт із США із системним шоком для китайського експорту (мита, квоти на китайські товари на ринках США та ЄС).

Це може бути навіть разове падіння ВВП у найближчі два роки – тоді середній показник за період 2023-2026 становитиме 3,9%.

Але як при уповільненні Китаю зростатимуть сусіди? Раціональної відповіді на це запитання я не маю.

Добре зростатиме В'єтнам (4,7%), Індонезія (5,7%). Індонезія взагалі хороша країна для інвестицій, наприклад, нерухомість.

А в рекордсменах Індія та Філіппіни – 8,7%.

З Індією все зрозуміло – це Китай 20-річної давності.

А що з Філліпінами? Її зростання є дзеркальним відображенням причин уповільнення Китаю.

Місцеві політичні еліти дуже вигідно продають США своєї ролі фронтира щодо Китаю: інвестиції, технології, озброєння.

Не здивуюся, якщо паралельно із запровадженням санкцій щодо Китаю, США відкриють для Філіппін пільговий торговельний режим.

Хоча все це лише прогноз групи західних аналітиків із моїм коментарем та моєю оцінкою.

Якість такої аналітики останнім часом кульгає через захоплення методами технічного аналізу та недооцінки фундаментальних факторів (або неправильної їхньої інтерпретації).

У будь-якому разі, 2025-2026 – це період посилення протистояння США та Китаю з можливою кореляцією на темпи зростання двох учасників конфлікту.

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: інфляція економіка війна Китай

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