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ЗСУ відновили втрачені позиції на Покровському напрямку – ISW

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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ЗСУ відновили втрачені позиції на Покровському напрямку – ISW
Триває 1028-й день повномасштабної війни
фото з відкритих джерел

Сили оборони України нещодавно відбили позиції в селищі Шевченко

Українські сили нещодавно відновили втрачені позиції на Покровському напрямку внаслідок продовження боїв у цьому районі 16 грудня. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

«Геолокаційні кадри, опубліковані 15 грудня, свідчать про те, що українські сили нещодавно відбили позиції в селищі Шевченко (на південний захід від Покровська)», – йдеться в повідомленні.

Аналітики нагадують, що «голова ДНР» Денис Пушилін заявив 16 грудня, що російські війська відбили Шевченка, а російський блогер стверджував, що окупанти відтіснили українські сили з їхніх нових позицій у Шевченку, перш ніж вони змогли консолідуватися.

Карта бойових дій станом на 17 грудня
Карта бойових дій станом на 17 грудня
ISW

Інші російські міліблогери стверджували 15 і 16 грудня, що російські війська просунулися на схід від Покровська поблизу Мирнограда; на південь від Покровська біля Даченського і Пушкіного; на південний захід від Покровська біля Новотроїцького, Новооленівки та Українки. А також ворог нібито просунувся в межах одного кілометра від Покровська.

«ISW не знайшло візуального підтвердження цих тверджень і спостерігало лише геолокаційні докази того, що російські війська знаходяться приблизно в 2,5 км від південного кордону Покровська. Російські війська вели наступальні дії на схід від Покровська в районі Миролюбівки та Промінь; на південний схід від Покровська біля Лисівки; на південь від Покровська біля Даченського, Зеленого; і на південний захід від Покровська в районі Новооленівки, Піщаного і Новотроїцького 15 і 16 грудня», – підсумували експерти.

Нагадаємо, триває 1028-й день повномасштабної війни.

Найбільша кількість боїв відбулася на Сіверському, Покровському, Курахівському та Времівському напрямках.

Загалом від початку минулої доби відбулося 226 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.

Упродовж минулої доби російські загарбники завдали по території України 24 авіаційних ударів, застосувавши 30 КАБ. Крім цього, росіяни залучили для ураження 570 дронів-камікадзе та здійснили понад 3700 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

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Теги: росія окупанти ЗСУ війна Донеччина ISW Покровськ

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