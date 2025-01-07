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Втрати ворога станом на 7 січня 2025 – Генштаб ЗСУ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Втрати ворога станом на 7 січня 2025 – Генштаб ЗСУ
РФ вже втратила в Україні 9710 танків
фото з відкритих джерел

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1970 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок вівторка, 7 січня 2025 року.

Втрати Росії у війні на 7 січня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 7 січня втратила

  • особового складу – близько 800010 (+1970) осіб,
  • танків – 9710 (+10) од,
  • бойових броньованих машин – 20189 (+25) од,
  • артилерійських систем – 21710 (+45) од,
  • РСЗВ – 1260 (+2) од,
  • засоби ППО – 1034 (+2) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 331 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  – 21708 (+83),
  • крилаті ракети – 3014 (+0),
  • кораблі /катери – 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 33226 (+170) од,
  • спеціальна техніка – 3681 (+0).
Втрати ворога станом на ранок 7 січня
Втрати ворога станом на ранок 7 січня
Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 7 січня

  • У Чорному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр», ракети відсутні;
  • В Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
  • У Середземному морі сім ворожих кораблів, з яких два є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 22 ракет. 

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – п'ять суден, з них чотири продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – сім суден, з них два рухались з протоки Босфор.
Активність флоту окупантів станом на 7 січня
Активність флоту окупантів станом на 7 січня
ВМС ЗСУ

Нині триває 1049-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: ЗСУ окупанти втрати війна Генштаб корабель Чорне море Азовське море

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