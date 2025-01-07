Втрати ворога станом на 7 січня 2025 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1970 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок вівторка, 7 січня 2025 року.
Втрати Росії у війні на 7 січня 2025 року
РФ у війні з Україною станом на 7 січня втратила:
- особового складу – близько 800010 (+1970) осіб,
- танків – 9710 (+10) од,
- бойових броньованих машин – 20189 (+25) од,
- артилерійських систем – 21710 (+45) од,
- РСЗВ – 1260 (+2) од,
- засоби ППО – 1034 (+2) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 331 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 21708 (+83),
- крилаті ракети – 3014 (+0),
- кораблі /катери – 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 33226 (+170) од,
- спеціальна техніка – 3681 (+0).
Активність флоту окупантів станом на 7 січня
- У Чорному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр», ракети відсутні;
- В Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
- У Середземному морі сім ворожих кораблів, з яких два є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 22 ракет.
За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – п'ять суден, з них чотири продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – сім суден, з них два рухались з протоки Босфор.
Нині триває 1049-й день повномасштабної війни в Україні.
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