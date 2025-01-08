ЗСУ вдарили по російському командному пункту на Донеччині

ЗСУ атакували будівлю, яку окупанти використовували для координації ударів проти українських військових та цивільного населення

Сьогодні, 8 січня, Збройні Сили України завдали високоточного удару по командному пункту восьмої гвардійської загальновійськової армії РФ. Він знаходився у місті Харцизьк Донецької області. Про це повідомляє Генштаб.

«Російські окупаційні війська використовували дану будівлю для координації атак проти Збройних Сил України та цивільного населення, зокрема жителів Курахового. Було вжито усіх необхідних заходів, щоб мінімізувати ризики для цивільних осіб», – йдеться у повідомленні.

Завдано високоточного удару по командному пункту 8-ї гвардійської армії рф, у місті Харцизьк що на Донеччині — Генштаб



Дану будівлю окупанти використовували для координації атак проти Збройних Сил України та цивільного населення, зокрема жителів Курахового. pic.twitter.com/1DqrMAnq58 — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) January 8, 2025

Нагадаємо, що сьогодні вночі, 8 січня, в Енгельсі Саратовської області було атаковано базу зберігання нафтопродуктів «Комбінат Крістал». Завдання виконали підрозділи Головного управління розвідки та Сил безпілотних систем ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.

Як повідомлялося, атака на найбільший в Росії торговий порт Усть-Луга в Ленінградській області є справою рук СБУ. За інформацією джерел «Главкома», 4 січня далекобійні дрони Служби безпеки подолали понад 900 км, долетіли майже до Санкт-Петербурга та успішно уразили ціль.