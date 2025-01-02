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Ураження командного пункту росіян на Курщині, енергетична криза у Придністров'ї. Головне за 2 січня

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Ураження командного пункту росіян на Курщині, енергетична криза у Придністров'ї. Головне за 2 січня
фото з відкритих джерел

Збройні сили України здійснили високоточний удар по командному пункту окупаційної армії Російської Федерації

ЗСУ уразили командний пункт росіян на Курщині, Мін'юст призначив нового очільника КНДІСЕ, Міноборони проведе комплексний аналіз командування Сухопутних військ ЗСУ. «Главком» склав добірку новин 2 січня, щоб ви були в курсі головних подій:

Міноборони проведе комплексний аналіз командування Сухопутних військ ЗСУ

Головна інспекція Міністерства оборони проведе комплексний аналіз командування Сухопутних військ Збройних сил України. Міністр оборони Рустем Умєров. наголосив, що події у Сухопутних військах безпосередньо впливають на ситуацію на фронті.

Запланована перевірка передбачає аналіз організаційної структури та повноважень, оцінку ефективності управлінських процесів та дотримання законодавства.

На основі результатів перевірки Міноборони запровадить реформи у системі управління та кадрової політики в командуванні Сухопутних військ, оптимізує управлінські процеси та посилить боєздатність підрозділів новими підходами до підготовки.

Мін'юст призначив нового очільника КНДІСЕ

Міністерство юстиції не продовжило контракт із директором Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександром Рувіним. Виконуватиме обов’язки директора Максим Кисельов.

Варто зазначити, що 31 грудня 2024 року сплив термін контракту Олександра Рувіна, який очолював КНДІСЕ з 2011 року. Наказ про призначення Максима Кисельова в.о. директора КНДІСЕ віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції – міністр юстиції Ольга Стефанішина підписала 1 січня 2025 року.

У Придністров'ї стався колапс промислових підприємств через енергетичну кризу

В окупованому Росією Придністров'ї всі промислові підприємства зупинили роботу. Причиною цьому стала енергетична криза, яка спіткала регіон Молдови. Про це повідомив так званий перший міністр економічного розвитку Придністров’я Сергій Оболонік.

За словами Оболоніка, для промислового сектору немає енергетичного ресурсу. Однак так звана влада Придністров'я збирається підтримати підприємства, щоб вони змогли відвантажити готову продукцію. Він зазначив ситуація керована та прогнозована, але якщо не розвʼязати проблему з постачанням газу, підприємства втратять можливість перезапуститися.

ЗСУ уразили командний пункт росіян на Курщині

Сьогодні, 2 січня, Збройні сили України здійснили високоточний удар по командному пункту окупаційної армії Російської Федерації в населеному пункті Мар’їне в Курській області.

Як зазначають українські військові, було вжито усіх необхідних заходів, щоб мінімізувати загрози для життя місцевого цивільного населення. Генштаб ЗСУ пообіцяв, що Збройні сили України невпинно продовжуватимуть виявляти та знищувати об’єкти військового командування РФ.

Раніше з'явилася інформація про те, що Збройні сили України вдарили по місцю дислокації російських військ у селі Івановське Рильського району Курської області.

Китай запровадив санкції проти 28 компаній США

Китай оголосив про санкції проти 28 американських компаній, посилюючи економічне протистояння з Вашингтоном на тлі зростання напруженості у відносинах між двома наддержавами.

За повідомленням Міністерства комерції Китаю, компанії були додані до експортного контрольного списку, що передбачає заборону на постачання так званих товарів подвійного призначення, які можуть використовуватися як у цивільних, так і у військових цілях. Також 10 компаній опинилися в списку «ненадійних суб'єктів», що забороняє їм вести бізнес у Китаї та в'їжджати керівникам цих компаній на територію країни.

Серед компаній, які потрапили під обмеження, – провідні виробники оборонних систем США, такі як Raytheon Missile Systems, Boeing Defense, Space and Security та Lockheed Martin Missiles and Fire Control. Багато з цих компаній уже раніше зазнали санкцій, а нові заходи мають переважно символічний характер. Водночас розширення переліку суб'єктів і масштабність санкцій свідчить про зміну підходу Китаю.

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Теги: Міноборони війна Курщина ЗСУ

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