Під Радою проходить акція протесту проти Ситника



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Фото: Главком Акція протесту проти Артема Ситника проходить під стінами антикорупційного комітету ВР

Глава НАБУ не з'явився на засідання антикорупційного комітету Верховної Ради

У Києві під будівлею Комітету Верховної Ради України з питань запобігання і протидії корупції Верховної Ради відбувається акція протесту проти директора Національного антикорупційного бюро України Артема Ситника. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

Учасники акції тримають в руках плакати, зокрема «Артем Ситник, не ганьби нас перед західними партнерами», «Пане Артем, працюйте згідно українських законів», «Ситний, працюй, а не займайся показухою» та ін.

Тим часом, Ситник відмовився прийти на засідання антикорупційного комітету, на якому, зокрема, планувалося обговорення питання аудиту НАБУ.

Члени комітету розцінили неявку Ситника як неповагу. Член Комітету Верховної Ради України з питань запобігання і протидії корупції Тетяна Ричкова ображено запропонувала з'їздити до голови НАБУ на його робоче місце.

За її словами, Ситник до останнього запевняв у телефонному режим, що прибуде на засідання антикорупційного комітету.

Раніше повідомлялося, що Комітет Верховної Ради з питання запобігання і протидії корупції планує 19 вересня заслухати звіт Ситника. Звіт мав бути присвячений діяльності НАБУ протягом першого півріччя 2018 року.