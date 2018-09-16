Комітет Ради планує заслухати звіт Ситника



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Директор НАБУ Артем Ситник

Звіт буде присвячений діяльності НАБУ протягом першого півріччя 2018 року

Комітет Верховної Ради з питання запобігання і протидії корупції планує 19 вересня заслухати звіт директора Національного антикорупційного бюро України Артема Ситника.

Про це йдеться в порядку денному засідання комітету.

У комітеті зазначили, що звіт буде присвячений діяльності НАБУ протягом першого півріччя 2018 року.

Згідно зі звітом, оприлюдненим у серпні, у першому півріччі 2018 року детективи НАБУ склали, а прокурори САП скерували до суду 35 обвинувальних актів стосовно 62 осіб, а також одне клопотання про звільнення підозрюваного від кримінальної відповідальності.

НАБУ створене 16 квітня 2015 року. Воно розслідує кримінальні корупційні правопорушення, підслідними бюро є найвищі посадові особи.

Нагадаємо, 27 серпня Печерський районний суд Києва на вимогу Генеральної прокуратури дав їй дозвіл отримати від провайдера інформацію з телефону головного редактора програми журналістських розслідувань програми «Схеми» Наталки Седлецької. В ухвалі йдеться про надання доступу слідства до дзвінків і смс-повідомлень журналістки з липня 2016-го по листопад 2017 року і до даних про місце розташування її телефону протягом цих 17 місяців.

«Радіо Свобода» висловило обуренння цією ухвалою. Редакція програми «Схеми» виступила із заявою, в якій засудила тиск на Наталку Седлецьку.

5 вересня журналістка Крістіна Бердинських повідомила, що суд надав Генеральній прокуратурі України доступ до інформації і з її телефону.

У Генпрокуратурі запевняють, що дані з телефону журналісток необхідні слідству для розслідування «за фактами можливого розголошення директором Національного антикорупційного бюро України Артемом Ситником відомостей, що становлять державну таємницю».