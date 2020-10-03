Комітет виборців назвав найбільш сумлінні фракції парламенту



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За даними КВУ, в середньому на засіданнях Ради було зареєстровано лише 235 народних депутатів

Фракція «Європейська солідарність» найкраще ходила на роботу у вересні

Комітет виборців України проаналізував відвідування фракціями та народними депутатами пленарних засідань Верховної Ради у вересні.

Результати КВУ оприлюднив на сторінці у Facebook.

Найвищі показники відвідування серед фракцій ВР у депутатів «Європейської солідарності». В середньому на засіданнях Ради було зареєстровано 64% депутатів фракції.

Нижчі результати в групи «Довіра» та депутатів «Слуги народу» – в середньому 59% відвідування.

У депутатів «Голосу» показники відвідування на рівні 54%, «Опозиційної платформи За життя» – 46%, ВО «Батьківщина» – 43%, групи «За майбутнє» – 40%.

За даними КВУ, в середньому на засіданнях Ради було зареєстровано лише 235 народних депутатів, що є рекордно низькими показниками. Як правило, кількість депутатів, які відвідують засідання у ВР 9 скликання є більшою і становить понад 300 депутатів. Так, упродовж роботи 2 сесії Верховної Ради (вересень-січень) в середньому на засіданнях Ради було зареєстровано 348 народних депутатів із 423. Після початку пандемії (березень-квітень) на пленарних засіданнях було зареєстровано в середньому 328 народних депутатів.

За словами голови КВУ Олексія Кошеля «на низьку відвідуваність депутатів вплинуло не лише загострення пандемії коронавірусу, але й початок місцевих виборів. У результаті частина політиків перебувають із виборчими турами по регіонах, а не в сесійній залі парламенту. Це є традиційною проблемою для України, коли внаслідок виборів робота парламенту фактично є паралізованою».

Всього у вересні було проведено десять пленарних засідань Верховної Ради.

Нагадаємо, народна депутатка від партії «Європейська солідарність» Яна Зінкевич повідомила, що в неї лікарі виявили коронавірус.