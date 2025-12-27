Мирна угода. Зеленський розповів про компроміси, на які пішла Україна

Зеленський: «Пріоритет номер один – закінчення війни»

Президент України Володимир Зеленський відповів на запитання щодо реальності швидкого досягнення миру та факторів, які стоять на заваді реалізації мирних планів. За словами глава держави, Україна демонструє максимальну готовність до припинення вогню, підтримавши ініціативи президента США Дональда Трампа, проте Росія продовжує обирати шлях ескалації. Про це повдіомялє «Главком» з посиланням на Володимира Зеленського.

Володимир Зеленський підкреслив, що Україна не лише підтримала пропозицію Дональда Трампа щодо припинення вогню, а й активно працює над «базовим документом» з 20 пунктів. Цей план став результатом складної еволюції та компромісів, на які Україна пішла заради єдиного пріоритету – закінчення війни.

«Ми пішли на багато різних компромісів... Україна йде на все, що може зупинити цю війну. Це говорить про те, що для нас пріоритет номер один – закінчення війни. Для нас пріоритет – мир», – заявив президент.

Вже цієї неділі, 28 грудня, у Флориді має відбутися потужна зустріч Зеленського та Трампа, на якій обговорюватимуть фіналізацію цього документа. Наразі він готовий на 90%, проте президент США зауважив, що остаточне слово залишається за ним.

Головною перешкодою для реалізації мирних планів Зеленський назвав деструктивну позицію Кремля. Поки світ обговорює умови припинення вогню, Росія продовжує відповідати на ці ініціативи масованими ракетними ударами.

Президент наголосив на важливості єдності світу. За його словами, якщо Європа та Америка будуть на боці України – Путіна вдасться зупинити. У разі ж гри на боці Росії війна триватиме, що несе ризик для безпеки всіх країн.

Зеленський застеріг, що Росія не зупиниться на досягнутому, попри будь-які «красномовні меседжі» чи договори. Варіант «А» – це найшвидше закінчення війни та примус РФ до миру, що є єдиним способом гарантувати безпечний розвиток для всього світу.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський прокоментував підготовку до зустрічі з президентом США Дональдом Трампом, яка має відбутися вже цієї неділі, 28 грудня, у Флориді. Головними темами стануть гарантії безпеки, доля окупованих територій та ситуація на Запорізькій АЕС.