Головна Країна Політика
search button user button menu button

Мирна угода. Зеленський розповів про компроміси, на які пішла Україна

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Мирна угода. Зеленський розповів про компроміси, на які пішла Україна
Фото: Офіс президента України / All Over Press

Зеленський: «Пріоритет номер один – закінчення війни»

Президент України Володимир Зеленський відповів на запитання щодо реальності швидкого досягнення миру та факторів, які стоять на заваді реалізації мирних планів. За словами глава держави, Україна демонструє максимальну готовність до припинення вогню, підтримавши ініціативи президента США Дональда Трампа, проте Росія продовжує обирати шлях ескалації. Про це повдіомялє «Главком» з посиланням на Володимира Зеленського.

Володимир Зеленський підкреслив, що Україна не лише підтримала пропозицію Дональда Трампа щодо припинення вогню, а й активно працює над «базовим документом» з 20 пунктів. Цей план став результатом складної еволюції та компромісів, на які Україна пішла заради єдиного пріоритету – закінчення війни.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у соцмережі Х

«Ми пішли на багато різних компромісів... Україна йде на все, що може зупинити цю війну. Це говорить про те, що для нас пріоритет номер один – закінчення війни. Для нас пріоритет – мир», – заявив президент.

Вже цієї неділі, 28 грудня, у Флориді має відбутися потужна зустріч Зеленського та Трампа, на якій обговорюватимуть фіналізацію цього документа. Наразі він готовий на 90%, проте президент США зауважив, що остаточне слово залишається за ним.

Головною перешкодою для реалізації мирних планів Зеленський назвав деструктивну позицію Кремля. Поки світ обговорює умови припинення вогню, Росія продовжує відповідати на ці ініціативи масованими ракетними ударами.

Президент наголосив на важливості єдності світу. За його словами, якщо Європа та Америка будуть на боці України – Путіна вдасться зупинити. У разі ж гри на боці Росії війна триватиме, що несе ризик для безпеки всіх країн.

Зеленський застеріг, що Росія не зупиниться на досягнутому, попри будь-які «красномовні меседжі» чи договори. Варіант «А» – це найшвидше закінчення війни та примус РФ до миру, що є єдиним способом гарантувати безпечний розвиток для всього світу.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський прокоментував підготовку до зустрічі з президентом США Дональдом Трампом, яка має відбутися вже цієї неділі, 28 грудня, у Флориді. Головними темами стануть гарантії безпеки, доля окупованих територій та ситуація на Запорізькій АЕС. 

Читайте також:

Теги: війна Володимир Зеленський Україна переговори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Бойовий досвід сам по собі не впливає на розмір пенсії чи право на достроковий вихід у загальній страховій пенсійній системі
Як США захищають ветеранів: що Україна може запозичити
16 грудня, 17:35
Треба дотанцювати це танго до кінця…
Американське політичне танго: Україна має дотанцювати до кінця
9 грудня, 15:05
Україна та Італія підписали угоду про кредит на будівництво дитячої лікарні
Італія виділяє €30 млн на новий корпус дитячої лікарні в Одещині
9 грудня, 10:31
Президент України наголосив, що найближчі дні можуть стати вирішальними для наближення миру в Україні
Зеленський пояснив, чим важливі найближчі дні для України
15 грудня, 19:59
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11 380 танків
Втрати ворога станом на 28 листопада 2025 – Генштаб ЗСУ
28 листопада, 06:52
За попередньою інформацією, жертв та постраждалих немає
На Чернігівщині через атаку дронів спалахнула пожежа (фото)
10 грудня, 07:36
Досягнення миру є спільною метою всіх державних інституцій та громадян
Розвідка спрогнозувала, чи завершиться війна 2026 року
16 грудня, 21:48
Президент подякував Португалії за повагу та підтримку української громади, яка знайшла прихисток у цій країні
Україна та Португалія підписали важливу угоду: Зеленський повідомив подробиці
20 грудня, 16:22
У вересні 2025 року Дмитра Машлая мобілізували до лав Збройних сил України
Поліг у бою з окупантами на Донеччині. Згадаймо Дмитра Машлая
Сьогодні, 09:00

Політика

Мирна угода. Зеленський розповів про компроміси, на які пішла Україна
Мирна угода. Зеленський розповів про компроміси, на які пішла Україна
Зеленський розповів про вибори президента та референдум в Україні
Зеленський розповів про вибори президента та референдум в Україні
Мирна угода. Зеленський розповів про «червоні лінії» та переговори з Трампом
Мирна угода. Зеленський розповів про «червоні лінії» та переговори з Трампом
Коли Зеленський погодиться винести мирний план на референдум? Axios назвав умову
Коли Зеленський погодиться винести мирний план на референдум? Axios назвав умову
Зеленський наказав модернізувати систему розподілу дронів та стратегію захисту неба
Зеленський наказав модернізувати систему розподілу дронів та стратегію захисту неба
Глава держави планує обговорити з Трампом питання щодо ЗАЕС
Глава держави планує обговорити з Трампом питання щодо ЗАЕС

Новини

В Україні хмарно: погода на 27 грудня
Сьогодні, 05:59
В Україні хмарно: погода на 26 грудня
Вчора, 05:59
Різдво Христове 2025: щирі побажання у прозі і віршах та яскраві листівки
24 грудня, 16:05
Різдво Христове 2025: традиції, прикмети та заборони
24 грудня, 12:25
Святвечір 2025: найкращі привітання у прозі і віршах та святкові листівки
24 грудня, 07:11
Святвечір 2025: як святкувати, прикмети, молитва, традиції та заборони
23 грудня, 21:30

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua