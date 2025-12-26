Коли Зеленський погодиться винести мирний план на референдум? Axios назвав умову

Президент зазначив, що перш ніж укладати мирну угоду потрібно отримати схвалення громадян України

Глава держави наголосив, що РФ має погодитися припинити вогонь щонайменше на два місяці

Президент України Володимир Зеленський стверджує, що готовий винести на референдум план завершення війни, якщо Російська Федерація погодиться припинити вогонь щонайменше на 60 днів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Axios.

Мирний план президента США Дональда Трампа досі передбачає територіальні поступки з боку України. Глава держави зазначив, що перш ніж укладати угоду потрібно отримати схвалення українського народу.

Зеленський пояснив журналістам, що проведення такого плебісциту призведе до значних політичних, логістичних та безпекових викликів. Тож він вважає, що 60-денне припинення вогню для організації та проведення голосування «є мінімумом».

Тим часом високопоставлений посадовець США повідомив Axios, що росіяни розуміють необхідність припинення вогню у разі проведення референдуму, але вимагають коротшого терміна. Водночас президент України зауважив, що йому наразі незрозуміло, чи готова Росія взагалі погодитися на американський планом.

Нагадаємо, очільник України Володимир Зеленський заявив, що незабаром зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом. Також він розповів, які питання він обговорить під час зустрічі.

Раніше «Главком» писав про те, що президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не отримала жодної реакції від російської сторони на мирний план з 20 пунктів. Глава держави наголосив, що Київ спілкується з американською стороною, яка своєю чергою комунікує з Москвою.

Також повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський розповів про пункт мирної угоди, який передбачає захист мовних і релігійних меншин, а також запровадження стандартів ЄС із толерантності та недискримінації. Пункт 13 мирної угоди передбачає впровадження освітніх програм і заходів у суспільстві, які сприяють розумінню різних культур, усувають расизм та упередження.