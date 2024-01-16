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Вдова Гонгадзе обурена планами мільярдера Пінчука

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Вдова Гонгадзе обурена планами мільярдера Пінчука
Пінчук зібрав волонтерів, аби обговорити «ключові аспекти захисту життя і свободи українців»
фото: Facebook/Myroslava Gongadze

Мирослава Гонгадзе відреагувала на черговий захід Пінчука, який допомагає мільярдеру відбілювати свою репутацію

Олігарх Віктор Пінчук спільно з Офісом президента презентують проєкт Deciding Your Tomorrow з нагоди Всесвітнього економічного форуму у Давосі. Як повідомляється на сайті Фонду Пінчука, частиною проєкту Deciding Your Tomorrow стане триденна дискусійна програма, що має об'єднати світових політичних лідерів, мислителів та активістів для обговорення ключових аспектів захисту життя і свободи українців.

«Як зміцнити та посилити співпрацю для здобуття перемоги? Як подолати зовнішню агресію, одночасно зміцнивши власне суспільство та політичну систему? Це виклики, що стоять перед Україною та її міжнародними партнерами», – йдеться на сайті.
 
Фото одного із таких заходів проєкту опублікувала українська журналістка, вдова Мирослава Гонгадзе. На світлині помітно голову правління фонду «Повернись живим» Тараса Чмута, волонтерку Юлію Паєвську з позивним Тайра, засновницю благодійного проєкту «Птахи» Тату Кеплер та інших разом з олігархом Пінчуком.
 
«Яке багатомовне фото. Майбутнє в надійних руках. Лише Кучми не вистачає», – написала вдова українського журналіста Георгія Гонгадзе, убивство якого на початку 2000-х спричинило ефект політичного землетрусу в Україні.

Мирослава Гонгадзе відреагувала на захід Пінчука
Мирослава Гонгадзе відреагувала на захід Пінчука
фото: скріншот


 
Мирослава Гонгадзе принагідно нагадала про статтю Пінчука про Донбас, яку було опубліковано в The Wall Street Journal у 2016 році. Тоді вона викликала шквал критики.У статті український мільярдер Віктор Пінчук запропонував власний план припинення війни в Україні, який полягає у тому, щоб піти на всі поступки Путіну. Пінчук тоді перелічив необхідні кроки: Україна має стати «нейтральною», віддати Крим Росії разом з окупованими територіями на Сході.

Підзаголовок статті детальніше розкривав зміст думок олігарха: «Крим не повинен стояти на шляху угоди, яка закінчує війну. Життя, що будуть збережені, варті того». «Ми також повинні ясно дати зрозуміти, що ми готові прийняти поступове скорочення санкцій щодо Росії в міру наближення до рішення для вільної, єдиної, мирної та безпечної України», – заявляв Пінчук.

Серед поступок, на які, на думу Пінчука, мав погодитися Київ, олігарх називав також відмову від ідеї приєднання до НАТО та ЄС у близькій і середній перспективі. Також Україна, на думку Пінчука, мала відмовитися від ідеї встановлення контролю над своєю міжнародно визнаною територією на Донбасі до проведення там місцевих виборів: автор визнавав, що в такому разі умов для чесних виборів не буде, але пропонував не зважати на це.

При цьому Пінчук тоді не подав жодної пропозиції поступок із боку Росії, яка на той момент окупувала Крим і контролювала проросійських бойовиків на сході України.

І вже у 2023 році чергова хвиля «зради» накрила український сегмент соцмереж через чергову ініціативу Пінчука. Анонсований ним проєкт «Українська історія: глобальна ініціатива» як спроба переосмислення історії України з давніх періодів до російсько-української війни спровокував лавину критики саме через особу спонсора, який уміло змінює свою позицію залежно від обставин.

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Теги: волонтер Георгій Гонгадзе Віктор Пінчук олігархи війна

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