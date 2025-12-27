Канада надала Україні $2,5 млрд: куди підуть кошти
Прем’єр-міністр Канади Марк Карні різко відреагуваd на російські обстріли України
Прем’єр-міністр Канади Марк Карні зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським та оголосив про додаткові $2,5 мільярда допомоги Україні. Як інформує «Главком», про це повідомляють «Укрінформ» та CBC.
Ці кошти будуть спрямовані на економічну підтримку держави, зокрема на проєкти з відбудови інфраструктури, яка страждає від постійних російських атак.
«Варварська атака, яку ми побачили минулої ночі – удар по Києву, – показує, наскільки важливо, щоб ми стояли разом з Україною в цей складний час. І щоб ми створили умови для цього справедливого та тривалого миру, а також для справжньої відбудови», – наголосив Карні.
Канадський прем’єр також запевнив, що його країна й надалі надаватиме Україні військову підтримку.
Карні та Зеленський зустрілися у канадському Галіфаксі напередодні зустрічі глави української держави з американським президентом Дональдом Трампом.
«Найближчими днями багато чого можна досягти як на двосторонній основі між Україною та Сполученими Штатами, так і з нашими партнерами з «коаліції охочих», – зазначив Зеленський, маючи на увазі групу з 35 країн, які підтримують Україну, включно з Канадою.
Трамп своєю чергою теж висловив сподівання на продуктивну зустріч, однак скептично оцінив останні пропозиції Зеленського щодо 20-пунктного мирного плану.
