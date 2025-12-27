Канада надала Україні $2,5 млрд: куди підуть кошти

Прем’єр-міністр Канади Марк Карні різко відреагуваd на російські обстріли України

Прем’єр-міністр Канади Марк Карні зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським та оголосив про додаткові $2,5 мільярда допомоги Україні. Як інформує «Главком», про це повідомляють «Укрінформ» та CBC.

Ці кошти будуть спрямовані на економічну підтримку держави, зокрема на проєкти з відбудови інфраструктури, яка страждає від постійних російських атак.

«Варварська атака, яку ми побачили минулої ночі – удар по Києву, – показує, наскільки важливо, щоб ми стояли разом з Україною в цей складний час. І щоб ми створили умови для цього справедливого та тривалого миру, а також для справжньої відбудови», – наголосив Карні.

Канадський прем’єр також запевнив, що його країна й надалі надаватиме Україні військову підтримку.

‼️Ця атака є відповіддю Росії на наші мирні зусилля, – Зеленський



«Це насправді показує, що Путін не хоче миру. А ми хочемо миру. Він є войовничою людиною, але боїться говорити про це публічно», – каже він.

Карні та Зеленський зустрілися у канадському Галіфаксі напередодні зустрічі глави української держави з американським президентом Дональдом Трампом.

🇺🇦Зеленський зустрівся з Карні та подякував за підтримку для України, особливо це стосується підтримки ППО



«Росія продовжує знущатися з наших міст і людей. Москва відкинула навіть пропозиції Різдвяного припинення вогню та нарощує жорстокість ракетних і дронових ударів. Це чіткий… pic.twitter.com/Y0gSKpMwhM — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) December 27, 2025

«Найближчими днями багато чого можна досягти як на двосторонній основі між Україною та Сполученими Штатами, так і з нашими партнерами з «коаліції охочих», – зазначив Зеленський, маючи на увазі групу з 35 країн, які підтримують Україну, включно з Канадою.

Трамп своєю чергою теж висловив сподівання на продуктивну зустріч, однак скептично оцінив останні пропозиції Зеленського щодо 20-пунктного мирного плану.