Зеленський розповів про вибори президента та референдум в Україні

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Зеленський розповів про вибори президента та референдум в Україні
Після сьогоднішніх масованих атак РФ питання безпеки стає на перше місце
Фото: Офіс президента України / All Over Press

За словами президента Росія готує провокації з «нелегітимністю»

Президент України Володимир Зеленський надав розгорнутий коментар щодо можливості проведення президентських виборів та загальнонаціонального референдуму. За словами глави держави, Україна політично готова до демократичних процесів, проте Росія вже розгорнула дезінформаційну кампанію, щоб підірвати легітимність майбутнього волевиявлення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Володимира Зеленського.

Зеленський підтвердив, що питання проведення виборів є предметом обговорення з міжнародними партнерами, зокрема зі Сполученими Штатами. Він наголосив, що не тримається за владу, проте головною умовою є легітимність.

«Я політично готовий, але потрібно бути готовими законодавчо, щоб вибори були потім визнані легітимно», – зазначив Зеленський.

Президент акцентував, що після сьогоднішніх масованих атак РФ питання безпеки стає на перше місце.

«Повинно бути безпечне небо і безпечність всюди на нашій території, принаймні на час виборів або на час референдуму. Бо референдум – це ті самі вибори, це той самий процес – дати можливість людям прийти і проголосувати. Всюди люди. Або це наші військові, або це наші цивільні, або люди знаходяться за кордоном. І дуже важливо, щоб була присутність всюди спостерігачів»,– зазначив Зеленський.

Володимир Зеленський зазначив, що сьогодні була доповідь Служби зовнішньої розвідки України, у якій розповідається щодо спроб РФ втрутитися в українські вибори. Кремль поставив завдання створити умови для «голосування» українців, які перебувають на території Росії та на тимчасово окупованих територіях (ТОТ).

«Завдання так і стоїть: обов'язково піднімати питання, що там живе велика кількість людей і вони мають право на голосування. Це робиться для того, щоб потім сказати, що Росія не визнає цих виборів», – пояснив президент.

Мета Москви – посіяти сумніви в легітимності української влади. Зеленський резюмував, що Росія, будучи сама нелегітимною, намагатиметься транслювати ці меседжі на весь світ, щоб послабити міжнародну підтримку України.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський прокоментував підготовку до зустрічі з президентом США Дональдом Трампом, яка має відбутися вже цієї неділі, 28 грудня, у Флориді. Головними темами стануть гарантії безпеки, доля окупованих територій та ситуація на Запорізькій АЕС. 

