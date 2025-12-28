Опальний нардеп Дубінський з-за грат запустив процедуру звільнення ключових силовиків

Позафракційний політик підозрюється у держзраді

Підозрюваний у державній зраді позафракційний народний депутат Олександр Дубінський зі слідчого ізолятора зареєстрував кілька кадрових проєктів постанов. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт Верховної Ради.

У суботу, 27 грудня на сайті парламенту з’явилися два проєкти постанов про звернення Верховної Ради до президента щодо звільнення голови Служби безпеки Василя Малюка і генерального прокурора Руслана Кравченка.

Крім того, Дубінський зареєстрував окремий проєкт постанови про звільнення Василя Малюка з посади голови СБУ.

Станом на ранок 28 грудня, на сайті Ради відсутні повні тексти перелічених проєктів постанов Дубінського.

Додамо, що за два роки перебування під вартою скандальний народний депутат, окрім цих проєктів, зареєстрував ще два проєкти законів. Перший – про амністію осіб, недопущення їх переслідування та покарання у зв'язку із завершенням військової агресії Російської Федерації проти України. Другий – про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо вдосконалення механізму зарахування судом строків попереднього ув’язнення та забезпечення права на справедливе відбування покарання. Обидва законопроєкти парламентарі поки не розглядали.

Нагадаємо, що 13 листопада 2023 року Олександру Дубінському було оголошено підозру у держзраді. За версією слідства, погодився на співпрацю з ворожими спецслужбами одразу, як потрапив до Верховної Ради. 11-12 жовтня 2019 року Дубінський прибув до Санкт-Петербурга, де зустрівся з представниками Головного управління генерального штабу Збройних сил Росії. Як стверджує слідство, у ході спілкування нардеп погодився з умовами росіян і «таким чином вступив до злочинної організації та став її учасником з метою надання допомоги в проведенні підривної діяльності проти України».

Через місяць після візиту до Росії політик спільно з іншим колегою по парламенту Андрієм Деркачем (завербований ворожими спецслужбами у квітні 2019 року; на початку війни втік до РФ; пізніше в Україні заочно отримав підозру у держзраді) провели пресконференцію, на якій дискредитували одного з кандидатів у президенти США.

Наприкінці листопада 2019 року Дубінський і Деркач зареєстрували у Раді проєкт постанови про утворення тимчасової слідчої комісії парламенту для розслідування фактів міжнародної корупції за участі вищих посадових осіб держави, пов’язаних із діяльністю Нацбанку, Міністерства фінансів, а також інших протиправних дій, вчинених під впливом міжнародних чинників.

У грудні того ж року цей тандем політиків направив листи голові комітету із судової системи Сенату США, директору адміністративно-бюджетного управління адміністрації президента США, голові комітету Палати представників США з розвідки, яких поінформували про нібито розкрадання коштів платників податків США українськими неурядовими організаціями.

У матеріалах досудового розслідування немає відомостей, чи отримував Дубінський гроші від росіян. Натомість зазначено, що його колега Андрій Деркач у 2020 році кілька разів одержував транші на суми $50 тис., $250 тис. і $267 тис. від людей пособника російських спецслужб. Готівка доставлялася до приймальні нардепа Деркача, що діяла на столичній вулиці Грушевського, 9-А, за відпрацювання інформаційних атаках проти дестабілізації ситуації в Україні.

Слідство стверджує, що нардеп Олександр Дубінський мав оперативний псевдонім «Буратіно».

Крім того, правоохоронці підозрюють нардепа Дубінського у службовому підробленні для виїзду за кордон та в незаконному переправленні через державний кордон інших осіб.