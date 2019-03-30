Поліція Луганщини перевіряє повідомлення про білборди кандидатів у «день тиші»



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Білборди виявлені у Рубіжному та Сєвєродонецьку

Поліція Луганщини перевіряє повідомлення щодо порушення виборчого законодавства у День тиші. Про це повідомила прес-секретар поліції Луганської області Тетяна Погукай.

За її даними, рубіжанські поліцейські перевіряють повідомлення місцевого мешканця про те, що за адресою м. Рубіжне по вул. Мендєлєєва неподалік від супермаркету «Брусничка» знаходиться агітаційний білборд одного з кандидатів у президенти України.

Сєвєродонецькі поліцейські перевіряють інформацію про те, що по вулиці Ш.Будівельників у м. Сєвєродонецьку знаходяться 4 агітаційні білборди кандидатів у президенти України.

Дані факти зареєстровані. За результатами перевірки будуть прийняті рішення згідно чинного законодавства, повідомили у поліції.