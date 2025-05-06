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Поліція забиратиме права в ухилянтів за рішенням суду? Зареєстровано законопроєкт

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Поліція забиратиме права в ухилянтів за рішенням суду? Зареєстровано законопроєкт
Цей урядовий законопроєкт 8082 Комітет Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури рекомендував прийняти в першому читанні з урахуванням свіжих комітетських поправок
фото з відкритих джерел

Незабаром парламент розгляне зміни до Закону «Про дорожній рух», які передбачають новий порядок припинення права на керування авто

У військовозобов’язаних чоловіків, стосовно яких за позовом ТЦК суд виніс рішення про тимчасове обмеження у праві керування авто, зможуть вилучати посвідчення водія. Відповідну норму містить оновлена редакція законопроєкту Кабміну. Як передає «Главком», про це пише «Судово-юридична газета».

Так, незабаром парламент розгляне зміни до Закону «Про дорожній рух», які передбачають новий порядок припинення права на керування авто. Цей урядовий законопроєкт 8082 Комітет Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури рекомендував прийняти в першому читанні з урахуванням свіжих комітетських поправок.

У доопрацьованій комітетом версії законопроєкт передбачає, що у разі позбавлення особи права на керування транспортними засобами чи тимчасового обмеження в праві керування транспортними засобами посвідчення водія в такої особи вилучається Національною поліцією або здається особою до територіального органу МВС.

Нагадаємо, що відповідно до нової норми у Кодексі адміністративного судочинства (стаття 283-2), у разі невиконання громадянином України у строки, встановлені законом про мобілізацію, вимоги ТЦК про виконання обов’язку (обов’язків) ТЦК звертається до суду із позовною заявою про застосування судом тимчасового обмеження такої особи у праві керування транспортним засобом під час мобілізації.

До слова, у жовтні 2024 року стало відомо, що Кабінет міністрів пришвидшує процедури для початку накладення на ухилянтів обмеження у праві керування авто. Про це повідомляє «Судово-юридична газета».

Раніше Міністерство оборони повідомило про те, що територіальні центри комплектування, Служба безпеки, а також розвідувальні органи обмінюватимуться інформацією з Національною поліцією щодо ухилянтів.

Як відомо, комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності рекомендував прийняти в першому читанні законопроєкт №12093, яким пропонується спростити механізм притягнення до відповідальності ухилянтів за порушення правил військового обліку та законодавства про мобілізацію.

Як повідомлялося, якщо військовозобов'язаний громадянин проігнорує повістку, то йому загрожуватиме штраф у розмірі від 17 тис. грн до 25,5 тис. грн. Однак, якщо штраф не буде сплачено добровільно, то може початись примусове стягнення майна державою.

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Теги: штраф парламент законопроєкт дорожній рух мобілізація

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