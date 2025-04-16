«Ухилянтський рух домінує в Україні». Відомий військовий пояснив, що не так з мобілізацією

За словами військового, Україна поки немає механізмів, які б дозволили залучити до служби сотні тисяч осіб

Ігор Луценко: «Якщо знайдемо ще 800 тис. здорових, адекватних чоловіків, то зможемо воювати з ротаціями спокійно»

Державі потрібно побудувати справедливу політику, яка змогла б зберегти економічний сектор і забезпечити військо новою силою. Про це розповідає політик, громадський активіст, а тепер аеророзвідник Ігор Луценко у розмові з «Главкомом».

«Давайте чисто математично баланс порахуємо. У нас військо, всі Сили оборони України – це 1,2 млн осіб. З них 800 тис. – це Збройні сили України включно з Нацгвардією, на них тримається фронт. За повідомленнями іноземних ЗМІ, у нас 250 тис. безпосередньо на фронті. Але нехай буде не 250 тис., а 400 тис. Скільки разів по 400 тис. можна знайти бійців в тилу? Тобто якщо знайдемо ще 800 тис. здорових, адекватних чоловіків, то ми зможемо воювати рік з ротаціями спокійно», – зазначає фахівець.

На думку військового, за подібних умов держава зможе отримати ситуацію, де боєць воює рік, а ще два буде займатися своїм життям, розвиватися всередині країни, підтримувати економіку: працювати на заводі або вести бізнес.

Однак Луценко наголошує, що наразі механізмів, які б дозволили знайти таку кількість потенційних бійців, не існує в державі: «У нас в Україні ухилянтський рух домінує. Саме тому ці 400 тис. на фронті так і змушені далі бути на фронті без ротацій».

Також аеророзвідник зазначив, що є й військові, які не повернуться з фронту за будь-яких умов.

«Є професійні військові, які бачать себе на фронті, просто хочуть хоча б місяць відпочити. А зараз навіть місяця вони не мають. От тому на всіх рівнях домінують ухилянтські тенденції», – пояснює він.

Нагадаємо, що «Главком» провів розмову з Ігорем Луценком, піднявши усі нагальні питання російсько-української війни. За його словами еліта принципово відмовляється воювати – це найглибший моральний розлом суспільства. А близько 80% уражень ворожих позицій і техніки нині завдають наші дрони. Через масову присутність цієї зброї на фронті і її високий технічний рівень (апарати з оптоволокном, штучним інтелектом) нинішні бойові дії він називає війною дронів.

Як повідомлялося, Україна має велику потребу у мобілізаційному ресурсі, а багато іноземців хочуть вступити до лав ЗСУ. Перегородою виступає Європейський Союз, який блокує їхній «коридор» до України. За правильного підходу наша країна мала б змогу залучати іноземних добровольців тисячами за місяць.

Раніше Київський апеляційний суд залишив під вартою колишнього одеського військового комісара Євгена Борисова, якого підозрюють в організації службового підроблення та перешкоджанні законній діяльності ЗСУ.

До слова Служба безпеки викрила колишнього голову міжрайонної МСЕК у Чернівецькій області, який налагодив схему отримання неправомірної вигоди за оформлення інвалідності мешканцям регіону. Фігурант намагався застосувати зв’язки, які мали б вплинути на нову експертну команду.