Мобілізація та проходження ВЛК: що змінюється з 1 травня

Строк проходження основної військової служби в мирний час становить пʼять місяців, а під час воєнного стану – три місяці

З 1 травня низка категорій громадян хто має пройти базову загальновійськову підготовку

У травні запрацюють нововведення для окремих категорій мобілізованих в Україні та з’являться нові типи відстрочок у застосунку «Резерв+». «Главком» детально пояснює, які зміни вступають у силу з 1 травня 2025 року.

Кого призивають до війська з 1 травня

Відповідно до останніх змін до законодавства та Закону України Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію станом на 1 серпня призову підлягають такі чоловіки:

1) за віком і досвідом:

від 18 до 60 років – якщо є досвід військової служби;

від 25 до 60 років – якщо немає досвіду служби;

2) за станом здоров’я:

повністю придатні;

придатні до служби у вищому військовому навчальному закладі (ВВНЗ), в ТЦК та СП, частинах забезпечення, установах, організаціях, але водночас непридатні до служби в ДШВ, морській піхоті, ССО, підрозділах спецпризначення, плаваючому складі тощо;

придатні за окремими спеціальностями (наприклад, кандидати на вступ до ВВНЗ);

придатні для виконання специфічних завдань.

3) за перебуванням на військовому обліку:

ті, хто стоїть або підлягає взяттю на військовий облік;

зняті з військового обліку, якщо минула підстава для зняття, беруться на облік повторно та підлягають мобілізації;

виключені з військового обліку, які не засуджені за тяжкий або особливо тяжкий злочин, у разі добровільного проходження

ВЛК та отримання від неї постанови про придатність до служби, підлягають мобілізації;

4) Підлягають мобілізації лише за власним бажанням:

особи з інвалідністю (на військову службу за контрактом);

особи, звільнені з полону;

особи, віком до 25 років, які пройшли базову загальновійськову підготовку чи базову військову службу;

засуджені особи мобілізаційного віку за умови ухвалення судом рішення про умовно-дострокове звільнення від покарання.

Базова загальновійськова підготовка (БЗВП) з 1 травня – хто має пройти

Строк проходження основної військової служби в мирний час становить пʼять місяців, а під час воєнного стану – три місяці. Українці віком до 24 років зможуть обирати рік і період основної служби.

Крім того, запроваджується базова загальновійськова підготовка. З 1 вересня 2025 року він стане елементом навчання в навчальних закладах, проводитиметься у ВНЗ усіх форм власності.

Період проходження базової загальновійськової підготовки (БЗВП) скоротиться для військовозобов'язаних українців, які мають проблеми зі здоров'ям та раніше належали до категорії «обмежено придатні».

За рішенням військово-лікарської комісії, такі особи можуть проходити службу лише в тилових частинах (у частинах забезпечення, підрозділах охорони, ТЦК і СП, військових вишах, навчальних центрах, медичних підрозділах, а також підрозділах логістики, зв’язку та охорони).

Програма навчання для них з 1 травня передбачатиме:

скорочення терміну підготовки з 45 діб до 30 діб;

зниження рівня фізичних навантажень;

формування окремих навчальних підрозділів.

Нововведення торкнуться як військовослужбовців, які щойно призвані на службу, так і тих, хто раніше проходив навчання на кафедрах військової підготовки або проходить її повторно.

ВЛК для обмежено придатних

Формулювання «обмежено придатний» до військової служби було скасовано в Україні ще торік. Відповідно до нових вимог законодавства, військовозобов'язані з такою позначкою у військово-обліковому документі мають пройти повторну військово-лікарську комісію задля визначення ступеня придатності до служби.

Граничний термін проходження ВЛК кілька разів продовжували, але остаточна дата встановлена на 5 червня 2025 року. Фактично травень буде останнім місяцем, щоб пройти медогляд.

Отримати направлення на ВЛК можна через застосунок «Резерв+» або особисто в ТЦК.

Після проходження комісії особі надаватиметься статус – придатний або непридатний. Для кожного з них визначені умови (непридатність на певний період у зв'язку з хворобою чи проходженням лікування, придатність до служби у бойових підрозділах чи тилових частинах тощо).

Нагадаємо, перший день травня 2025 року приносить в Україну низку важливих змін, які торкнуться різних аспектів життя громадян. Від перегляду комунальних тарифів та пенсійних виплат до нових правил дорожнього руху та трудових відносин – травень стане місяцем нововведень, що потребують уваги кожного українця. Про основні зміни в Україні з 1 травня розповідає «Главком».