Нардепи пропонують спростити процедуру накладення штрафів та арешту рахунків ухилянтів

Комітет ради схвалив законопроєкт, який значно розширює можливість накладення заочного штрафу без складення протоколу

Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності рекомендував прийняти в першому читанні законопроєкт №12093, яким пропонується спростити механізм притягнення до відповідальності ухилянтів за порушення правил військового обліку та законодавства про мобілізацію. Про це повідомляє «Судово-юридична газета».

Так, розширюється коло випадків, коли може накладатися заочний штраф без складення протоколу. У змінах до статті 258 КУпАП прямо передбачається, що повернення виклику ТЦК з відмітками про невручення чи відмову в отриманні є підставою для того, аби не складати протокол, а відразу винести постанову про «заочний штраф».

«Протокол не складається у разі вчинення в особливий період адміністративних правопорушень, передбачених статтями 210, 210-1 КУпАП, розгляд яких віднесено до компетенції ТЦК, якщо особа не з’явилася без поважних причин або не повідомила причину неприбуття на виклик ТЦК, будучи належним чином повідомленою про дату, час і місце виклику, та за наявності у ТЦК підтвердних документів про отримання особою виклику або про повернення виклику з відмітками про невручення чи відмову в отриманні» – зазначено у законопроєкті.

У разі повернення «Укрпоштою» неврученого виклику військовозобов'язаному ТЦК зможе відразу скласти постанову про штраф, без необхідності складати протокол.

Також встановлюється, що доказами по справі будуть відомості та реєстрова інформація Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів «Оберіг». У разі ж прийняття законопроекту, буде існувати безпосередня норма, відповідно до якої ТЦК зможе прикласти витяг з Реєстру, який доводитиме, що особа не оновила дані, не оновила їх у встановлені строки або ж інформація про таку особу взагалі відсутня в «Оберіг».

Зокрема, передбачається, що справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 210 і 210-1 КУпАП, можуть також розглядаються за місцем перебування на військовому обліку особи, яка вчинила таке адміністративне правопорушення або за місцем їх виявлення.

Крім того, встановлюється, що у разі несплати штрафу особою, що вчинила правопорушення, передбачене статтями 210, 210-1 КУпАП, протягом 30 днів з дня набрання законної сили постановою про накладення адміністративного стягнення, така постанова підлягає примусовому виконанню. Таким чином постанова ТЦК буде направлятися виконавцю, який зможе відразу відкрити виконавче провадження, арештувати рахунки ухилянта та здійснити інші дії щодо забезпечення стягнення.

Нагадаємо, Кабінет міністрів ухвалив нові зміни до правил надання послуг поштового зв'язку. Вони регулюють процедуру доставки та вручення повісток.

Як повідомлялося, якщо військовозобов'язаний громадянин проігнорує повістку, то йому загрожуватиме штраф у розмірі від 17 тис. грн до 25,5 тис. грн. Однак, якщо штраф не буде сплачено добровільно, то може початись примусове стягнення майна державою.

До слова, упродовж 2024 року понад шість мільйонів військовозобовʼязаних не оновили свої дані вчасно.