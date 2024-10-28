Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Нардепи пропонують спростити процедуру накладення штрафів та арешту рахунків ухилянтів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Нардепи пропонують спростити процедуру накладення штрафів та арешту рахунків ухилянтів
Після повернення «Укрпоштою» неврученого виклику ТЦК зможе відразу скласти постанову про штраф
фото з відкритих джерел

Комітет ради схвалив законопроєкт, який значно розширює можливість накладення заочного штрафу без складення протоколу

Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності рекомендував прийняти в першому читанні законопроєкт №12093, яким пропонується спростити механізм притягнення до відповідальності ухилянтів за порушення правил військового обліку та законодавства про мобілізацію. Про це повідомляє «Судово-юридична газета».

Так, розширюється коло випадків, коли може накладатися заочний штраф без складення протоколу. У змінах до статті 258 КУпАП прямо передбачається, що повернення виклику ТЦК з відмітками про невручення чи відмову в отриманні є підставою для того, аби не складати протокол, а відразу винести постанову про «заочний штраф».

«Протокол не складається у разі вчинення в особливий період адміністративних правопорушень, передбачених статтями 210, 210-1 КУпАП, розгляд яких віднесено до компетенції ТЦК, якщо особа не з’явилася без поважних причин або не повідомила причину неприбуття на виклик ТЦК, будучи належним чином повідомленою про дату, час і місце виклику, та за наявності у ТЦК підтвердних документів про отримання особою виклику або про повернення виклику з відмітками про невручення чи відмову в отриманні» – зазначено у законопроєкті.

У разі повернення «Укрпоштою» неврученого виклику військовозобов'язаному ТЦК зможе відразу скласти постанову про штраф, без необхідності складати протокол.

Також встановлюється, що доказами по справі будуть відомості та реєстрова інформація Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів «Оберіг». У разі ж прийняття законопроекту, буде існувати безпосередня норма, відповідно до якої ТЦК зможе прикласти витяг з Реєстру, який доводитиме, що особа не оновила дані, не оновила їх у встановлені строки або ж інформація про таку особу взагалі відсутня в «Оберіг».

Зокрема, передбачається, що справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 210 і 210-1 КУпАП, можуть також розглядаються за місцем перебування на військовому обліку особи, яка вчинила таке адміністративне правопорушення або за місцем їх виявлення.

Крім того, встановлюється, що у разі несплати штрафу особою, що вчинила правопорушення, передбачене статтями 210, 210-1 КУпАП, протягом 30 днів з дня набрання законної сили постановою про накладення адміністративного стягнення, така постанова підлягає примусовому виконанню. Таким чином постанова ТЦК буде направлятися виконавцю, який зможе відразу відкрити виконавче провадження, арештувати рахунки ухилянта та здійснити інші дії щодо забезпечення стягнення.

Нагадаємо, Кабінет міністрів ухвалив нові зміни до правил надання послуг поштового зв'язку. Вони регулюють процедуру доставки та вручення повісток.

Як повідомлялося, якщо військовозобов'язаний громадянин проігнорує повістку, то йому загрожуватиме штраф у розмірі від 17 тис. грн до 25,5 тис. грн. Однак, якщо штраф не буде сплачено добровільно, то може початись примусове стягнення майна державою.

До слова, упродовж 2024 року понад шість мільйонів військовозобовʼязаних не оновили свої дані вчасно.

Читайте також:

Теги: законопроєкт штраф ТЦК ухилянти депутат Верховна Рада мобілізація

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Минулого разу рішення про продовження воєнного стану та мобілізації було ухвалено влітку
Зеленський вніс у Раду законопроєкти про продовження мобілізації та воєнного стану
Сьогодні, 11:38
Банк зобов'язаний сплатити штраф упродовж п'яти робочих днів
Нацбанк оштрафував Приватбанк на 1,7 млн грн
24 жовтня, 19:04
На Полтавщині у приміщенні ТЦК, ймовірно, скоєно суїцид
У Полтавському обласному ТЦК виявлено тіло чоловіка з ознаками самогубства
22 жовтня, 12:24
Федієнко відповів на звинувачення у корупції від Безуглої
Нардеп Федієнко судитиметься з Безуглою: що сталося
16 жовтня, 10:45
Гетманцев розповів про підвищення податків
Податки знову зростуть? Гетманцев пояснив плани уряду
15 жовтня, 10:20
У жовтні в Україні годинники переведуть востаннє
Україна переходить на зимовий час: коли переводять годинники
15 жовтня, 06:35
Ізраїльський політик заявив, що подібна «обережність» Ізраїлю вже не актуальна, адже Росія обрала Іран своїм стратегічним партнером
Україна пропонувала Ізраїлю співпрацю задля боротьби із іранськими дронами – ЗМІ
14 жовтня, 20:30
За даними ДБР, протиправна схема діяла з березня 2023 року
В одеському центрі комплектування викрито чергову схему заробітку на мобілізації 
8 жовтня, 12:17
Чоловік провів цілу ніч під дощем, змерзлий, голодний і наляканий
Замерз та злякався диких звірів. Історія порятунку заблукалого в горах ухилянта
5 жовтня, 09:57

Економіка

Зупинка бронювання. Гендиректор Федерації роботодавців оцінив наслідки
Зупинка бронювання. Гендиректор Федерації роботодавців оцінив наслідки
«Тисяча від Зеленського»: нардеп Рущишин назвав рішення президента «абсурдним»
«Тисяча від Зеленського»: нардеп Рущишин назвав рішення президента «абсурдним»
Нардепи пропонують спростити процедуру накладення штрафів та арешту рахунків ухилянтів
Нардепи пропонують спростити процедуру накладення штрафів та арешту рахунків ухилянтів
Україна має добитися відстрочки у сплаті європейського екологічного мита – EBA
Україна має добитися відстрочки у сплаті європейського екологічного мита – EBA
Розвиток екстреної служби 112. Україна отримає грант на €12 млн
Розвиток екстреної служби 112. Україна отримає грант на €12 млн
Мінекономіки повідомило, як отримати «тисячу від Зеленського»
Мінекономіки повідомило, як отримати «тисячу від Зеленського»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
86K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 жовтня: ситуація на фронті
37K
Відомий військовий назвав проблему ЗСУ, на яку не реагує влада
33K
Карта повітряних тривог України онлайн 28 жовтня 2024
12K
Прогноз магнітних бур на 28-30 жовтня: якою буде сонячна активність
8502
Що відбувається з економікою Росії і коли чекати на її крах
6082
Німеччина різко змінила політику в'їзду біженців з України – Bild

Новини

Ворог влучив у багатоповерхівку в Харкові, в Криму лунали вибухи, РФ окупувала місто Гірник: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Короткочасні дощі та потепління: прогноз погоди на 28 жовтня
Сьогодні, 06:00
28 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Тривога у Києві тривала більше години
Вчора, 23:35
Втрати ворога станом на 27 жовтня 2024 – Генштаб ЗСУ
Вчора, 08:11
Атака дронів на Україну, результати виборів у Грузії, перехід на зимовий час: головне за ніч
Вчора, 07:00

Прес-релізи

У Франкфурті презентували книгу «Майстерня брехні» про вплив російської пропаганди на хід війни в Україні
У Франкфурті презентували книгу «Майстерня брехні» про вплив російської пропаганди на хід війни в Україні
22 жовтня, 09:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua