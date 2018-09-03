Порошенко анонсував зміни в Конституцію щодо Криму



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Фото: Главком Петро Порошенко

Президент пообіцяв, що найближчим часом буде скликана Конституційна комісія

Президент України Петро Порошенко заявив про те, що найближчим часом Конституційна комісія скличе засідання для розгляду проекту змін до Конституції щодо кримськотатарської автономії.

Про це голова держави повідомив на зустрічі з лідерами фракцій і груп Верховної Ради, яку транслював «112 Україна».

«Окремо хотів би наголосити з приводу проекту змін до Конституції щодо Криму. Найближчим часом буде скликана Конституційна комісія. Наші партнери з числа кримських татар беруть активну участь. Також запрошую представників усіх фракцій на етапі підготовки взяти участь у роботі Конституційної комісії, внести свої пропозиції, проаналізувати», - сказав президент.

Напередодні стало відомо, що Порошенко планує у вересні звернутися до Верховної Ради з щорічним посланням про внутрішнє і зовнішнє становище України.